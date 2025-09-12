Flipkart Big Billion Days में ₹60,000 से कम में मिलेगा Samsung Galaxy S24 Ultra? प्राइस हुई लीक - Details

Flipkart Big Billion Days 2025: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2025 की शुरुआत 23 सितंबर से होने जा रही है, और इससे पहले ही एक लीक ने ग्राहकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार की सेल में Samsung का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S24 Ultra केवल ₹59,990 की संभावित कीमत पर उपलब्ध हो सकता है।

हालांकि यह डील बेहद आकर्षक लग रही है, लेकिन अभी तक Flipkart की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर यह ऑफर सच होता है, तो यह स्मार्टफोन लवर्स के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।

Galaxy S24 Ultra पर डील

Desidime.com पर मिली जानकारी के अनुसार, यह ऑफर 12GB + 256GB वेरिएंट पर लागू होगा। इसमें सेल डिस्काउंट, बैंक ऑफर और शायद कूपन डिस्काउंट भी शामिल हो सकते हैं।

जब Galaxy S24 Ultra लॉन्च हुआ था, तब इसकी शुरुआती कीमत ₹1,29,999 थी। इसके 12GB + 512GB की कीमत ₹1,39,999 और 12GB + 1TB वेरिएंट की कीमत ₹1,59,999 रखी गई थीं। यह स्मार्टफोन Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet और Titanium Yellow जैसे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

Flipkart Big Billion Days 2025

Flipkart की Big Billion Days Sale 2025 में इस साल ग्राहकों के लिए ढेरों आकर्षक ऑफर्स लेकर आ रही है। सेल के दौरान स्मार्टफोन्स, पीसी, लैपटॉप, ईयरफोन्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पर शानदार डील्स, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस दिए जाएंगे, जिससे खरीदारी और भी फायदेमंद हो जाएगी।

हालांकि, Flipkart ने अभी तक Samsung डील्स की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने iPhone 16 के लिए एक स्पेशल प्राइस का खुलासा कर दिया है। सेल के दौरान iPhone 16 को सिर्फ ₹51,999 में खरीदा जा सकेगा।

वहीं, एक लीक के अनुसार, Samsung Galaxy S24 Ultra सिर्फ ₹59,990 में उपलब्ध हो सकता है, जिसने ग्राहकों में काफी उत्साह भर दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि यह ऑफर सच साबित होता है या नहीं।