NFO: जून के पहले हफ्ते में बंद हो जाएंगे इन 4 म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर! कहीं छूट न जाए बड़ा मौका

NFO Alert: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल जून 2025 के पहले हफ्ते (2-6 जून) में कुल चार म्यूचुअल फंड स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है। इन एनएफओ में Motilal Oswal, ICICI और Nippon म्यूचुअल फंड्स के भी स्कीम मौजूद हैं।

चलिए डिटेल में जानते हैं कब किस म्यूचुअल फंड के स्कीम का एनएफओ बंद हो रहा है और इन एनएफओ की डिटेल क्या है और आप न्यूनतम कितने रुपये से निवेश कर सकते हैं।

Motilal Oswal Services Fund

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ मंगलवार 3 जून को बंद हो रहा है। इसका एनएफओ 20 मई को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 09 जून को हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY Service Sector Total Return Index है।

मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। अजय खंडेलवाल मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹99,558 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 20 मई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 500 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ बुधवार 4 जून को बंद हो रहा है। इसका एनएफओ 21 मई को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 09 जून को हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 200 Quality 30 Total Return Index है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। निशित पटेल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹9,29,537 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 21 मई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 1000 रुपये की SIP और न्यूनतम 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ बुधवार 4 जून को बंद हो रहा है। इसका एनएफओ 21 मई को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 10 जून को हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क BSE Sensex Next 30 Total Return Index है।

निप्पॉन इंडिया बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। हिमांशु मांगे निप्पॉन इंडिया बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹5,96,505 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 21 मई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये की SIP और न्यूनतम 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Union Income Plus Arbitrage Active FoF

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ गुरुवार 5 जून को बंद हो रहा है। इसका एनएफओ 22 मई को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 12 जून को हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क Nifty Composite Debt Index 60% + Nifty Arbitrage Index TRI 40% है।

यूनियन इनकम प्लस आर्बिट्रेज सक्रिय FoF, यूनियन म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई आर्बिट्रेज और डेट ओरिएंटेड स्कीम की यूनिट में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड FoF स्कीम है। अनिंद्य सरकार यूनियन इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹20,851 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 22 मई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।