Internet Subscribers in India: भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ को पार कर गई है जो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। संचार मंत्रालय ने बीते 3 सितंबर को मार्च-जून 2025 तिमाही के लिए भारत में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या जारी की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह आंकड़े टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की रिपोर्ट ‘इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट’ में पेश किए गए हैं। इसके मुताबिक भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में 3.48% की बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 100.28 करोड़ तक पहुंच गई।

भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स: रिपोर्ट की हाइलाइट्स

कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स: 100.28 करोड़ (मार्च 2025 के 96.91 करोड़ से 3.48% की बढ़ोतरी)

ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स: 97.97 करोड़

नैरोबैंड सब्सक्राइबर्स: 2.31 करोड़

वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर्स: 95.81 करोड़

वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर्स: 4.47 करोड़

शहरी और ग्रामीण इलाकों में कितने यूजर्स? ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच बड़ा फर्क दिखता है। शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 57.94 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 42.33 करोड़ पर है।

हर महीने 24 जीबी डेटा का उपयोग

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंटरनेट उपयोग के साथ-साथ राजस्व भी लगातार बढ़ रहा है। औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) ₹186.62 दर्ज किया गया है। वहीं, यूजर्स हर महीने औसतन 16.76 घंटे यानी लगभग 1006 मिनट कॉल पर बिताते हैं। इसके अलावा, औसतन 24.01 GB वायरलेस डेटा का उपयोग हर महीने किया जा रहा है और प्रति GB औसत राजस्व ₹8.51 रहा है।

मोबाइल और 5G FWA सब्सक्राइबर्स

भारत में मोबाइल और 5G FWA (फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) सब्सक्रिप्शन तेजी से बढ़ रहा है। जून 2025 तक कुल वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या 117 करोड़ पहुंच गई, जो मार्च 2025 के 116 करोड़ से 0.61% अधिक है।

इसमें मोबाइल (वायरलेस) सब्सक्राइबर्स की संख्या 116 करोड़ रही, यानी 60 लाख की बढ़ोतरी हुई। वहीं, 5G FWA सब्सक्रिप्शन में नेट 71.20 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई।