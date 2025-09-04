Multibagger Stock: इस स्मॉलकैप शेयर में धड़ाधड़ लग रहा है अपर सर्किट! 1 महीने में 108% का दिया रिटर्न

Multibagger Stock: आज हम आपको एक ऐसे मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को सिर्फ 1 महीने में 108% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पिछले कुछ कारोबारी हफ्ते में इस शेयर में लगातार अपर सर्किट लगा रहा है और शेयर में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस तेजी के साथ ही शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 895.20 रुपये को भी टच किया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd). कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे हैं।

CIAN Agro Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 5% या 42.60 रुपये चढ़कर 895.20 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹52.21 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹9.79 लाख की तुलना में बड़ी छलांग है।

वहीं, कंपनी की कुल आय भी तेजी से बढ़कर ₹510.80 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह सिर्फ ₹17.47 करोड़ थी।

टेक्निकल संकेत

यह स्मॉलकैप स्टॉक इस समय सभी प्रमुख साधारण मूविंग एवरेजेस (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे इसकी मजबूती का संकेत मिलता है। हालांकि, 14-दिन का RSI 94.05 है, जो बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट स्थिति में है।

इसका P/E रेशियो 2887.74 के बेहद ऊंचे स्तर पर है, जबकि P/B रेशियो 28.07 दर्ज किया गया है। कंपनी का EPS 0.31 है और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 0.98 रहा है, जो एवरेज स्तर को दिखाता है।

CIAN Agro Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 27 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 108 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 95 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 147 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 625 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 1803 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1447 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3008 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।