Defence Stocks to BUY: चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को अपनी हाई-कन्विक्शन डिफेंस PSU पिक्स के रूप में चुना है। ब्रोकरेज का मानना है कि दोनों कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, आने वाले समय में कमाई की अच्छी संभावना है और इंडस्ट्री का माहौल भी इनके पक्ष में है। इसलिए दोनों शेयरों पर ‘BUY’ की रेटिंग बरकरार रखी गई है।

HAL पर ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज ने HAL पर पॉजिटिव राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹5,570 तय किया है, जो FY27/28 की अनुमानित आय पर 35x वैल्यूएशन के आधार पर है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का Q1 FY26 में ऑपरेशनल प्रदर्शन मजबूत रहा, हालांकि प्रॉफिटैबिलिटी पर थोड़ा दबाव दिखा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि H2 FY26 में तेजस Mk1A फाइटर जेट प्रोग्राम की तेजी से कंपनी के राजस्व में मजबूती आएगी। अब तक 11 सिंगल-सीट तेजस Mk1A और 9 ट्रेनर वेरिएंट यानी कुल 19 एयरफ्रेम्स तैयार हो चुके हैं, जिनकी डिलीवरी GE इंजनों के इंतजार में है। ब्रोकरेज ने साफ कहा कि आने वाले क्वार्टर्स में Mk1A डिलीवरी शेड्यूल निवेशकों के लिए सबसे अहम संकेतक होगा।

BEL पर ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज ने BEL का टारगेट प्राइस ₹500 तय किया है, जो FY27/28 की अनुमानित EPS पर 40x वैल्यूएशन के आधार पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि BEL भारत के डिफेंस इंडिजेनाइजेशन ड्राइव का अहम हिस्सा है।

कंपनी की ऑर्डर बुक फिलहाल ₹74,859 करोड़ की है, जो FY25 के रेवेन्यू का 3.1 गुना है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY26 में कंपनी को ₹27,000 करोड़ से अधिक के नए ऑर्डर्स मिलेंगे (QRSAM प्रोजेक्ट को छोड़कर)। वहीं, अगर QRSAM का ऑर्डर Q4 FY26 में आता है, तो इसमें अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ की बुकिंग भी जुड़ सकती है।

डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस

ब्रोकरेज ने कहा कि Q1 FY26 में डिफेंस सेक्टर का प्रदर्शन मजबूत रहा। इस दौरान PSU डिफेंस कंपनियों का रेवेन्यू 9.9% साल-दर-साल बढ़कर ₹10,571.9 करोड़ पर पहुंचा। EBITDA में 32.2% की बढ़त दर्ज हुई और मार्जिन 423 बेसिस प्वाइंट सुधरकर 25.2% हो गया। वहीं, प्राइवेट डिफेंस कंपनियों की ग्रोथ और भी तेज रही, हालांकि उनका बेस छोटा होने से यह उछाल ज्यादा दिखा।

आउटलुक

ब्रोकरेज का मानना है कि भारत का डिफेंस सेक्टर इंफ्लेक्शन पॉइंट पर है: