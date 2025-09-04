GST cut impact: केंद्र सरकार द्वारा कार, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर पर जीएसटी (GST) रेट को घटाने की घोषणा के बाद आज ऑटो सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज का कहना है कि टैक्स घटने से कार की कीमतों में सुधार होगा और सुस्त चल रहे कार सेगमेंट को जरूरी रफ्तार मिलेगी। नए जीएसटी रेट आगामी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

ट्रैक्टर और ग्रामीण मांग पर बड़ा असर

Emkay Global ने कहा कि ग्रामीण नजरिए से सबसे प्रभावशाली बदलाव ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर हुआ है, जहां जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे किसानों के लिए खरीद लागत घटेगी और क्षमता बढ़ेगी।

ब्रोकरेज ने कहा कि हमारे ऑटो यूनिवर्स में Escorts Kubota और M&M ये दो टॉप पिक हैं। M&M का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, जबकि Escorts अपने पोर्टफोलियो की खाली जगहों को टारगेटेड प्रोडक्ट लॉन्च से भरने पर फोकस कर रहा है।

स्टॉक्स की चाल

आज ऑटो सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। Escorts का शेयर 13.53% उछलकर ₹4,171.35 पर पहुंचा, जबकि M&M 6.44% बढ़कर ₹3,496 पर बंद हुआ।

इसके अलावा Eicher Motors में भी 2.58% की मजबूती रही और यह ₹6,528.25 तक पहुंच गया। वहीं Tata Motors, Hyundai Motor, TVS Motor और Hero MotoCorp के शेयरों में 1-2% की बढ़त दर्ज की गई।

Bajaj Auto और Maruti Suzuki ने भी पॉजिटिव रुख दिखाया, हालांकि इन दोनों में तेजी 1% से कम रही। कुल मिलाकर खबर लिखे जानें तक BSE Auto Index 1,276.61 अंक यानी 2.21% बढ़कर 59,007.47 पर ट्रेड कर रहा था।

MOFSL के टॉप पिक्स

ब्रोकरेज MOFSL ने कहा कि पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट में Maruti और Hero MotoCorp इस दर कटौती से सबसे बड़े लाभार्थी होंगे, क्योंकि इनके वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा 4 मीटर से छोटे वाहनों से आता है। इसके अलावा, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पार्ट्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।

MOFSL ने Maruti Suzuki India और M&M को अपनी टॉप पिक्स बताया। ऑटो एंसिलरी में ब्रोकरेज को Endurance, SAMIL और Happy Forgings पसंद है।