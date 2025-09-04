scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडनए GST रिफॉर्म से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या मिला? जानिए आपको क्या फायदा होगा

नए GST रिफॉर्म से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या मिला? जानिए आपको क्या फायदा होगा

चलिए जानते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 4, 2025 15:12 IST

GST Reforms: जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। कार, एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स पर टैक्स घटने से अब लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। 

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री द्वारा डायरेक्ट कोई घोषणा नहीं हुई है लेकिन कई चीजों पर जीएसटी घटने से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर नए जीएसटी रिफॉर्म का इनडायरेक्ट असर जरूर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि GST 2.0 से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ऐसे होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फायदा

1. खर्च बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड्स को होगा लाभ

नई टैक्स दरों के बाद रोजमर्रा की चीजें और कई बड़े प्रोडक्ट सस्ते होंगे। इससे उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा। जब कार, पैकेज्ड फूड, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में बिक्री बढ़ेगी तो कंपनियों की आय में सुधार होगा और इन कंपनियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स को सीधे फायदा मिलेगा।

2. सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को सबसे ज्यादा फायदा

एक्सपर्ट के अनुसार, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सीमेंट जैसे सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर होगा। इन सेक्टरों पर आधारित सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में तेजी देखने को मिल सकती है।

3. कंपनियों की लागत कम होगी

जीएसटी में कटौती से कंपनियों का खर्च घटेगा। जब कंपनियों की लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की नेट एसेट वैल्यू (NAV) भी मजबूत होगी। इससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है।

4. निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा

जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स ढांचे को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बिजनेस स्थिर होगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। लंबे समय में इसका असर इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोनों पर पॉजिटिव रहेगा।

जीएसटी सुधारों से जहां आम उपभोक्ता को राहत मिली है, वहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ा अवसर है। बढ़ती मांग और कंपनियों के बेहतर नतीजे म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आने वाले महीनों में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 4, 2025