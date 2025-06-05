NFO Alert: गुरुवार 5 जून 2025 को सैमको म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई नई स्कीम्स के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन खुल चुका है।

सैमको म्यूचुअल फंड ने Samco Large & Mid Cap Fund और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund को लॉन्च किया है। चलिए एक-एक करके इन दोनों फंड के एनएफओ के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Samco Large & Mid Cap Fund

इस फंड के एनएफओ को 5 जून से 19 जून तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसका अलॉटमेंट 25 जून को हो सकता है।

सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम जो मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों में निवेश करती है

यह स्कीम क्रॉस सेक्शनल, एब्सोल्यूट, रेवेन्यू और अर्निंग मोमेंटम में मजबूत गति वाले लार्ज और मिड कैप स्टॉक की पहचान करती है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 250 कंपनियों पर फोकस करके, यह फंड पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करता है।

निराली भंसाली सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड की वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹2,892 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 05 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund

इस फंड के एनएफओ को 5 जून से 19 जून तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसका अलॉटमेंट 25 जून को हो सकता है।

मोतीलाल ओसवाल बीएसई 1000 इंडेक्स फंड एक ओपन-एंडेड फंड है जो बीएसई 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है।

स्वप्निल पी मायेकर मोतीलाल ओसवाल बीएसई 1000 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹99,558 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 05 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 500 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।