Delhi,UPDATED: Jun 23, 2025 13:49 IST

Flexi cap fund vs Balanced advantage fund: वर्तमान में जब इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है और बाजारों में भारी अस्थिरता है, ऐसे में निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि फ्लेक्सी कैप फंड चुना जाए या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF). चलिए इसी सवाल का जवाब जानते हैं।

फ्लेक्सी कैप फंड

फ्लेक्सी कैप फंड्स की खासियत यह है कि इन फंड के फंड मैनेजर किसी भी मार्केट कैप - लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। यह रणनीतिक लचीलापन बाजार में अवसरों का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉन्ग टर्म नजरिए से ये फंड बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, बशर्ते निवेशक बाजार की वोलैटिलिटी को झेलने के लिए तैयार हों।

हालांकि, मौजूदा भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में इन फंडों में पूरी पूंजी इक्विटी में लगी होने के कारण गिरावट का खतरा अधिक है। ऐसे में शॉर्ट टर्म निवेशक या वे जो अधिक स्थिरता चाहते हैं, उनके लिए ये जोखिम भरा हो सकते हैं।

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

BAF फंड बाजार की स्थितियों के अनुसार इक्विटी और डेट के बीच निवेश का रेश्यो बदलते हैं। जब बाजार में गिरावट का डर होता है, तो ये फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में झुकाव रखकर पूंजी की सुरक्षा करते हैं। वहीं, तेजी के दौर में इक्विटी का वजन बढ़ाकर संभावित रिटर्न हासिल करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अनिश्चित माहौल में, जहां हर दिन भू-राजनीतिक घटनाएं बाजार की दिशा बदल रही हैं, BAF फंड निवेशकों को कम वोलैटिलिटी और बेहतर संतुलन प्रदान करते हैं।

कौन-सा फंड कब चुनें?

अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और अस्थिरता से नहीं घबराते, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है लेकिन अगर आप मौजूदा युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल में पैसे की सुरक्षा और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बेहतर विकल्प है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
