Nykaa Share Price: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका (Nykaa) के शेयरो में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक दोपहर 12:52 बजे तक शेयर एनएसई पर 6.46% या 13.21 रुपये की तेजी के साथ 217.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.34% या 13 रुपये की तेजी के साथ 217.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

यह बढ़त कंपनी के जून तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसों द्वारा पॉजिटिव रेटिंग दोहराने और टारगेट प्राइस बढ़ाने के बाद आई है।

JM Financial ने कहा कि Nykaa ने लगातार एक और तिमाही में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और इस बार इसके फैशन सेगमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

कंपनी ने BPC (Beauty & Personal Care) सेगमेंट ने 26% GMV ग्रोथ और 24% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 9.0% हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 50 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा है।

फैशन सेगमेंट में भी सुधार दिखा है - इसकी EBITDA मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स सुधरी, हालांकि अभी भी इस सेगमेंट में तिमाही नुकसान 180 करोड़ रुपये है।

कंपनी की कुल रेवेन्यू में 23% की सालाना ग्रोथ हुई है, जो अब 21.6 अरब रुपये (2160 करोड़) पहुंच गई है। कुल EBITDA मार्जिन अब 6.5% है जो पिछली तिमाही के बराबर है लेकिन पिछले साल से 1% ज्यादा है।

आगे का अनुमान की बात करें तो BPC सेगमेंट की मुनाफे में बढ़ोतरी और फैशन और eB2B सेगमेंट में घाटा कम होने से, कंपनी के कुल मुनाफे में तेजी से सुधार आने की उम्मीद है।

JM Financial ने 'BUY' कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 260 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने 205 रुपये के लेवल को करंट मार्केट प्राइस मानते हुए 27.1% के अपसाइड की संभावना जताई है।

Nuvama ने नायका पर Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹235 का टारगेट प्राइस तय किया, जो मौजूदा भाव से 15% की संभावित बढ़त दर्शाता है। फर्म का कहना है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में मजबूत मोमेंटम और फैशन बिजनेस में बेहतर ग्रोथ के साथ मार्केट शेयर बढ़ाना कंपनी की प्राथमिकता बनी हुई है।

Nykaa Q1 FY26 Results

Q1FY26 में नायका का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 79% बढ़कर ₹24 करोड़ हो गया, जबकि संचालन से राजस्व 23% बढ़कर ₹2,155 करोड़ रहा। GMV 26% बढ़कर ₹4,182 करोड़ पहुंचा, जिसमें ब्यूटी वर्टिकल का योगदान ₹3,208 करोड़ रहा। EBITDA 46% उछला और मार्जिन 5.5% से बढ़कर 6.5% हो गए।

कंपनी की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर ने कहा कि IPO के बाद से हम लगातार मिड-20s ग्रोथ दे रहे हैं। अब हमारा कस्टमर बेस 4.5 करोड़ पर पहुंच गया है, जो प्लेटफॉर्म पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।