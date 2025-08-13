scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोकीमत में बड़ी कटौती के साथ लॉन्च हुई 2025 Kawasaki KLX 230, दमदार ऑफ-रोड बाइक

कीमत में बड़ी कटौती के साथ लॉन्च हुई 2025 Kawasaki KLX 230, दमदार ऑफ-रोड बाइक

जापान की मशहूर टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Kawasaki ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2025 Kawasaki KLX 230 लॉन्च कर दी है। आर्टिकल में 2025 Kawasaki KLX 230 के फीचर्स और प्राइस के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 13:14 IST
Kawasaki KLX 230
Kawasaki KLX 230

जापान की मशहूर टू-व्हीलर निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2025 Kawasaki KLX 230 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस बार इसकी कीमत में बड़ी कटौती की है, जिससे ऑफ-रोड बाइक लवर्स के लिए यह और भी किफायती हो गई है।

पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ₹3.3 लाख थी, लेकिन 2025 मॉडल लॉन्च होने के साथ ही इसकी कीमत घटाकर ₹1.99 लाख कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब इसे लगभग ₹1.31 लाख सस्ती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

2025 Kawasaki KLX 230 को खासतौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ओआरवीएम, हेडलाइट, इंडिकेटर, ग्रैब रेल जैसे जरूरी पार्ट्स नहीं दिए गए हैं, जो सड़क पर चलने वाली बाइक्स में अनिवार्य होते हैं। यही कारण है कि इसे पब्लिक रोड पर नहीं चलाया जा सकता।

इस बाइक में 233 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, 2 वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 17.85 बीएचपी की पावर और 18.3 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है।

2025 Kawasaki KLX 230 में पूरी तरह एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, ऑफ-रोडिंग टायर्स और स्पोक व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह बाइक ऊबड़-खाबड़ रास्तों और एडवेंचर राइडिंग के लिए बेहतरीन है।

भारतीय बाजार में इस बाइक का सीधा मुकाबला हीरो मोटोकॉर्प की Xpulse 200 4 Pro जैसी ऑफ-रोड बाइक्स से होगा।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 13, 2025