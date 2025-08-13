scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: लगातार तीसरे दिन गिरा सोने का भाव, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 12:27 IST

Gold Silver Rates Today : बुधवार को लगातार तीसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट हुई है। वहीं चांदी के दाम भी आज कम हुए हैं। दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 880 रुपये गिरी है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 2000 रुपये सस्ता हुआ है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:19 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.32% या 317 रुपये चढ़कर 100474 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 1.07% या 1216 रुपये चढ़कर 114953 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10006 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9165 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,411 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,417 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,563 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,459 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,415 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,572 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,435 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,556 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 


 

