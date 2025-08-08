लॉन्च से पहले दिखी Range Rover Sport SV Carbon, दमदार V8 इंजन और लग्जरी फीचर्स के साथ

लग्जरी कार ब्रांड Range Rover जल्द ही अपनी नई कार ग्लोबल बाजार में पेश करने जा रही है। इसे मोंटेरे कार वीक में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन आधिकारिक डेब्यू से पहले ही कंपनी ने इसके खास वेरिएंट Range Rover Sport SV Carbon की झलक दिखा दी है। यह इस महीने का दूसरा स्पेशल एडिशन है। इसमें कई प्रीमियम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

स्टाइलिश और स्पोर्टी डिजाइन

SV Carbon एडिशन में फोर्ज्ड कार्बन एक्सटीरियर पैक दिया गया है, जो कार को स्पोर्टी लुक देता है। इसमें स्टील्थी कार्बन फाइबर डिटेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो क्वाड एग्जॉस्ट के चारों ओर भी दिखाई देती है। इसे ट्विल कार्बन फिनिश ऑप्शन के साथ भी लिया जा सकता है, जिसमें खास डायगोनल वीव पैटर्न मिलता है।

बोनट पर भी ओपन कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। कार में हल्के 23-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स और एनोडाइज्ड ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। चाहें तो ग्राहक इसे अल्ट्रा-लाइटवेट 23-इंच कार्बन फाइबर व्हील्स के साथ भी चुन सकते हैं। बेहतर ब्रेकिंग के लिए कार्बन सिरेमिक ब्रेक का ऑप्शन है, जो नीले, पीले, कार्बन ब्रोंज और ब्लैक कलर में उपलब्ध है।

लग्जरी और टेक से भरपूर इंटीरियर

इसका केबिन चार थीम एबोनी, रोजवुड/एबोनी, लाइट क्लाउड/एबोनी और नॉन-लेदर ग्रे/एबोनी में उपलब्ध है। इसमें परफॉरेटेड विंडसर लेदर सीटें, सीटबैक और डैशबोर्ड पर ट्विल कार्बन फिनिश, क्रोम डिटेलिंग और SV इल्यूमिनेटेड ट्रेडप्लेट्स दी गई हैं।

कार में 13.7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 22-तरफा इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन, 13.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग, 29-स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम, एडवांस्ड ADAS टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट-रियर पार्किंग असिस्ट जैसे शानदार फीचर्स शामिल हैं।

दमदार इंजन और रफ्तार

इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो माइल्ड-हाइब्रिड V8 इंजन दिया गया है, जो 635 PS की पावर और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह SUV सिर्फ 3.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 300 किमी/घंटा से ज्यादा है।