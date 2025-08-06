Nissan ने लॉन्च की नई Magnite Kuro Edition, जानें कीमत-फीचर्स और इंजन की पूरी डिटेल

भारतीय बाजार में Nissan ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV Magnite का नया एडिशन Kuro Edition लॉन्च कर दिया है। इस नए मॉडल को एक खास ऑल-ब्लैक थीम में लाया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देता है। कंपनी ने इसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया है जो गाड़ियों में दमदार लुक और फीचर्स चाहते हैं।

क्या है Kuro Edition की खासियत

Nissan Magnite Kuro Edition में एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक काले रंग का थीम देखने को मिलता है। कार के डैशबोर्ड, गियर शिफ्ट, स्टीयरिंग व्हील, सन वाइजर और डोर ट्रिम्स पर यह ऑल-ब्लैक फिनिश नजर आता है। इससे गाड़ी को एक स्पोर्टी और यूनिक लुक मिलता है।

फीचर्स में भी नहीं की गई कोई कमी

Nissan ने इस एडिशन में कई नए और प्रीमियम फीचर्स जोड़े हैं। इसमें ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, Arkamys साउंड सिस्टम, ऑटो डिमिंग ORVM, इल्यूमिनेटेड ग्लोव बॉक्स, रियर AC वेंट्स और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं।

सुरक्षा के मामले में कितना दमदार

इस कार को सेफ्टी के लिहाज से भी काफी मजबूत बनाया गया है। इसमें 6 एयरबैग के साथ-साथ ABS, EBD, ESC, TCS, HSA, ब्रेक असिस्ट और TPMS जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे एक भरोसेमंद SUV बनाते हैं।

इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस

Magnite Kuro Edition दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। पहला, 1.0 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 71 बीएचपी की पावर और 96Nm का टॉर्क देता है। दूसरा, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 98 बीएचपी की पावर और 160Nm का टॉर्क देता है। दोनों वर्जन में मैनुअल और ऑटोमैटिक (CVT) गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं।

क्या है कीमत

Nissan Magnite Kuro Edition की कीमत ₹8.30 लाख (Ex-showroom) रखी गई है। इसे ग्राहक सिर्फ ₹11,000 में बुक कर सकते हैं। बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट से या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर की जा सकती है।

Nissan Magnite Kuro Edition को भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में उतारा गया है। इसका सीधा मुकाबला Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger और Skoda Kushaq जैसी गाड़ियों से होगा।