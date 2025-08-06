scorecardresearch
शेयर बाज़ार

15 साल के बाद बोनस शेयर का ऐलान कर सकती है फेविकोल बनाने वाली कंपनी, साथ में डिविडेंड का भी मिल सकता है तोहफा

फेविकोल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pidilite Industries Ltd) 15 साल के बाद आज बोनस शेयर का ऐलान कर सकती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 6, 2025 13:32 IST

Pidilite Industries : फेविकोल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pidilite Industries Ltd) 15 साल के बाद आज बोनस शेयर का ऐलान कर सकती है। कंपनी ने आखिरी बार साल 2010 में 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की थी।

दरअसल कंपनी ने बीते 1 अगस्त के एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आज यानी बुधवार 6 अगस्त को अप्रैल-जून तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे। 

इस बैठक में कंपनी बोनस इश्यू जारी करने पर भी विचार कर सकती है और साथ कंपनी ने यह भी बताया कि बोर्ड मेंबर्स स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर सकते हैं। 

Pidilite Industries Share Price

दोपहर 1:14 बजे तक कंपनी का शेयर करीब 1 प्रतिशत चढ़कर ट्रेड कर रहा है। एनएसई पर स्टॉक 0.91% या 27.40 रुपये की तेजी के साथ 3,025 रुपये ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.81% या 24.40 रुपये चढ़कर 3022 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Pidilite Industries Q1 FY26 Results Preview

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, पिडिलाइट की जून तिमाही में रेवेन्यू में 9% वृद्धि और EBITDA में 7.5% उछाल की संभावना है। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 8% से 10% के बीच रहने का अनुमान है। 

Pidilite Industries Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार जुलाई 2025 में 20 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 16 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 11 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 8.5 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2021 में 8.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Pidilite Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर लगभग 1 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 127 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
