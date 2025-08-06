NSDL Share Price: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयरों ने बुधवार को शानदार शुरुआत की, BSE पर स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस 800 रुपये के मुकाबले 10 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ ₹880 पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद, शेयरों ने और बढ़त दिखाई और इश्यू प्राइस से 15 प्रतिशत ऊपर ₹920 तक पहुंच गया।

जीएमपी और निवेशकों की प्रतिक्रिया

NSDL का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹120-₹140 के बीच था, जो इश्यू प्राइस ₹800 पर करीब 15-17 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का इशारा कर रहा था।

क्या करें निवेशक?

कुछ विश्लेषकों ने NSDL की लिस्टिंग पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। एक एक्सपर्ट ने ₹880 के स्तर पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी, जबकि अन्य एक्सपर्ट्स ने शेयरों को ₹850 के स्टॉप-लॉस के साथ होल्ड करने की बात की।

वहीं, एक अन्य एक्सपर्ट ने कहा कि शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म निवेशकों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जबकि लॉन्ग-टर्म निवेशक अपने शेयरों को होल्ड कर सकते हैं।

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की हेड ऑफ वेल्थ, शिवानी नयाती ने कहा कि NSDL ने मजबूत मार्केट डेब्यू किया और ₹880 पर लिस्ट हुआ। निवेशक इन स्तरों पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जबकि बाकी बचे शेयरों को ₹850 के स्टॉप-लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बथिनी ने कहा कि अगर किसी ने कुछ समय के लिए (शॉर्ट से मीडियम टर्म) निवेश किया है, तो मुनाफा निकाल लेना समझदारी होगी। लेकिन लंबे समय के लिए देखा जाए, तो कंपनी की मजबूत स्थिति और डिपॉजिटरी सेवाओं में उसकी पकड़ को देखते हुए इसका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। इसलिए लॉन्ग-टर्म निवेशक अपने शेयर होल्ड कर सकते हैं। हालांकि, जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, उन्हें कीमत कम होने पर ही निवेश करने पर विचार करना चाहिए।

NSDL के IPO को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली थी और इसे 41 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। QIB ने 104 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने 35 गुना और खुदरा निवेशकों ने 7.7 गुना सब्सक्राइब किया था।

IPO के जरिए NSDL ने ₹4,011.60 करोड़ जुटाए, जिसमें पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत 5,01,45,001 इक्विटी शेयर शामिल थे।