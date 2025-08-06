Defence Stocks: बुधवार के कारोबार में भारतीय डिफेंस शेयरों में तेजी आई। यह तेजी इसलिए आई क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लगभग 67,000 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद, भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल आया, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) शामिल हैं।

शेयरों की प्रदर्शन

BDL के शेयर 1.49 प्रतिशत बढ़कर 1,609.95 रुपये पर पहुंचे, जबकि BEL के शेयर 1.64 प्रतिशत चढ़कर 392.85 रुपये पर पहुंच गए। HAL के शेयर 0.49 प्रतिशत बढ़कर 4,600 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,5214.45 रुपये का स्तर छुआ, जबकि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में 1.01 प्रतिशत का उछाल आया और यह 658.25 रुपये पर पहुंचा।

इसके अलावा, मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, और गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के शेयर भी उछले हैं।

नई रक्षा अधिग्रहण मंजूरी

भारतीय नौसेना के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर काउंसिल (DAC) ने कुछ जरूरी रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें:

कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट (एक तरह की बिना चालक की नाव)



ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर, और



BARAK-1 मिसाइल सिस्टम का अपग्रेड शामिल है।

इन उपकरणों की मदद से नौसेना को पनडुब्बियों से होने वाले खतरों को जल्दी पहचानने, उन्हें समझने और खत्म करने में मदद मिलेगी। इससे एंटी-सबमरीन (पनडुब्बी रोधी) मिशनों में नौसेना की ताकत बढ़ेगी।

भारतीय वायुसेना के लिए, DAC ने माउंटेन राडार्स और SAKSHAM/SPYDER वॉयपन्स सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए भी मंजूरी दी है।इन राडार्स से सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में वायु निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। SAKSHAM/SPYDER सिस्टम के अपग्रेडेशन से एयर डिफेंस क्षमता में सुधार होगा।

इसके अलावा, DAC ने तीनों सेनाओं के लिए Medium Altitude Long Endurance (MALE) Remotely Piloted Aircraft (RPAs) की मंजूरी दी है। ये RPAs कई पेलोड और हथियारों को ले जाने में सक्षम होंगे और लंबी रेंज के लिए ऑपरेट कर सकेंगे, जिससे निरंतर निगरानी और युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी।

भारतीय सेना के लिए, DAC ने BMP के लिए थर्मल इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट साईट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। इससे BMP की रात में ड्राइविंग क्षमता बढ़ेगी और मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री को उच्च गतिशीलता और संचालनात्मक लाभ मिलेगा।

DAC ने C-17 और C-130J बेड़ों के रखरखाव और S-400 लंबी दूरी की एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की भी मंजूरी दी है।