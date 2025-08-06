Transrail Share Price: स्मॉलकैप कंपनी ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड (Transrail Lighting Ltd) के शेयरों में आज बंपर तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज 12% उछला है। शेयर आज बीएसई पर 744 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अब तक इसने अपना इंट्राडे हाई 796.95 रुपये को टच कर लिया है।

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा मजबूत जून 2025 तिमाही (Q1 FY26) के वित्तीय नतीजों के कारण आया। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:45 बजे तक एनएसई पर 11.08% या 78.20 रुपये की तेजी के साथ 783.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 10.91% या 77.05 रुपये चढ़कर 783.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Transrail Q1 FY26 Results

ट्रांसरेल लाइटिंग ने बताया कि कंपनी का कंपाइल्ड ऑपरेशनल रेवेन्यू ₹1,660 करोड़ रही, जो कि साल दर साल 81% की वृद्धि है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) भी 66% बढ़कर ₹200 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह ₹120 करोड़ था।

कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) ₹147 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही से 89% अधिक था। इसके अलावा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 105% बढ़कर ₹106 करोड़ हो गया, और PAT मार्जिन में 46 बेसिस प्वाइंट्स का इजाफा हुआ, जो अब 6.33% है।

कंपनी ने Q1 FY26 में ₹1,748 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त किए, जो कि साल दर साल 72% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का कुल अनएक्सेक्यूटेड ऑर्डर बुक (UEOB) 30 जून 2025 तक ₹14,654 करोड़ था, जो कि 44% की वृद्धि है। अगर L1 ऑर्डर्स को भी शामिल किया जाए, तो यह आंकड़ा ₹15,637 करोड़ तक पहुंचता है।

ट्रांसरेल लाइटिंग के एमडी और सीईओ, रंदिप नारंग ने कहा कि हमने इस वित्तीय साल की शुरुआत अच्छी तरह से की है। हमारी कमाई, मुनाफे और नए ऑर्डर मिलने में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और हमारी टीम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) जैसे मुख्य कामों पर अच्छी तरह से ध्यान दे रही है। इससे हमें आने वाले महीनों में इसी रफ्तार से आगे बढ़ने का भरोसा मिल रहा है।