scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सोने-चांदी ने बदली चाल, बाजार में आई नई रफ्तार - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: सोने-चांदी ने बदली चाल, बाजार में आई नई रफ्तार - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 6, 2025 12:57 IST
Gold Jewellery (Symbolic Image)
सोना-चांदी खरीदना हुआ महंगा, कीमतों में भारी उछाल

Gold Silver Rates Today : ट्रंप के टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड वॉर के बढ़ते खतरों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम 820 रुपये बढ़ा है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 2200 रुपये बढ़ा है। 

advertisement

वायदा कारोबार में देखें तो आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:46 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.32% या 324 रुपये टूटकर 101014 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.11% या 122 रुपये चढ़कर 113382 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10067 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9222 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,251 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,257 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,403 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,299 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,255 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,412 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,275 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,396 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 6, 2025