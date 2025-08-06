Tata के इस शेयर ने किया धमाका, स्टॉक स्प्लिट के साथ शेयर ने दिए मल्टीबैगर रिटर्न; ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट

Tata Group की कंपनी Tata Investment Corporation का शेयर इन दिनों खूब चर्चा में है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 825% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। यानि अगर आपने 5 साल पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वो ₹9.25 लाख हो गए होते।

स्टॉक स्प्लिट का हुआ एलान

कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में Q1 रिजल्ट जारी किए हैं और साथ ही स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) का ऐलान भी किया है। अब कंपनी का एक शेयर 10 शेयरों में बदला जाएगा यानी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट होगा। इससे छोटे निवेशकों को खरीदने का मौका मिलेगा क्योंकि शेयर की कीमत कम हो जाएगी।

अब तक कितनी तेजी आई?

Tata Investment का शेयर 2 साल में 182% और 3 साल में 381% चढ़ चुका है। पांच साल की बात करें तो इसमें 825% की बढ़त देखने को मिली है। शेयर ने पिछले साल 28 अगस्त 2024 को अपना 52-वीक हाई ₹8075.90 पर बनाया था। वहीं, 17 फरवरी 2025 को इसका लो ₹5147.15 था।

शेयर अभी कैसा चल रहा है?

शेयर फिलहाल ₹7078.60 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप ₹35,814 करोड़ है। तकनीकी चार्ट्स के हिसाब से शेयर ओवरबॉट जोन में है क्योंकि RSI (Relative Strength Index) 70.6 के ऊपर है, यानी फिलहाल खरीदार ज्यादा हैं और बेचने वाले कम।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

Anand Rathi के Jigar Patel के अनुसार शेयर का सपोर्ट लेवल ₹7000 है और रेजिस्टेंस ₹7500। अगर ये ₹7500 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग देता है तो ₹7700 तक जा सकता है।

Bonanza Portfolio के Kunal Kamble कहते हैं कि शेयर लगातार ऊपर की दिशा में चल रहा है और इसमें "Higher High – Higher Low" पैटर्न बन रहा है जो तेजी का संकेत है। अगर कीमत ₹7415 के ऊपर बंद होती है तो यह ब्रेकआउट माना जाएगा और इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस ₹6980 और टारगेट ₹8250 से ₹8400 रखा जा सकता है।

Religare Broking के SVP Ravi Singh के मुताबिक शेयर ने "Ascending Triangle" पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। उन्होंने कहा कि शेयर ₹7500 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है, लेकिन यह लगातार ऊपर जा रहा है। उन्होंने सलाह दी है कि निवेशक ₹7000-7050 के पास शेयर खरीदें और टारगेट ₹7350 से ₹7600 रखें। स्टॉप लॉस ₹6750 का रखें।