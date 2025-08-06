NFO Alert: निप्पॉन और ग्रो म्यूचुअल फंड के इन नए स्कीम के एनएफओ का खुला सब्सक्रिप्शन, चेक करें लेटेस्ट NAV

NFO Alert: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज दो बड़े मौके आए हैं। आज निप्पॉन म्यूचुअल फंड और ग्रो म्यूचुअल फंड के नए स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है।

ये दोनों फंड्स इंडेक्स फंड है और इनका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड (Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund) और ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड (Groww Nifty Next 50 Index Fund). चलिए इन दोनों फंड के डिटेल जानते हैं।

Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund

निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को ट्रैक करने वाला यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है। इस फंड का एनएफओ 06 अगस्त को खुला है जो 20 अगस्त को बंद होगा।

हिमांशु मांगे निप्पॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का वर्तमान एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹6,44,226 करोड़ है और 06 अगस्त 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

ऐसे निवेशक जिन्हें लॉन्ग टर्म में अपना पैसा बनाना है उनके लिए यह फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। निवेशकों को न्यूनतम 100 रुपये की SIP और 1000 रुपये की LumpSum निवेश करनी होगी।

Groww Nifty Next 50 Index Fund

ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए इस स्कीम का एनएफओ 06 अगस्त को खुला है जो 20 अगस्त को बंद होगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 28 अगस्त को हो सकता है। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY Next 50 Total Return Index है।

निखिल साटम ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का वर्तमान एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹2,244 करोड़ है और 06 अगस्त 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को बहुत उच्च जोखिम रेटिंग दी गई है। निवेशकों को न्यूनतम SIP निवेश ₹500 और न्यूनतम LumpSum निवेश ₹500 का करना होगा।