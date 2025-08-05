scorecardresearch
पहले 2 साल में बंधन म्यूचुअल फंड के इस स्कीम ने SIP निवेश पर दिया 16.24% का तगड़ा रिटर्न

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 15:31 IST

Mutual Fund: बंधन म्यूचुअल फंड (Bandhan Mutual Fund) का सेक्टोरल इक्विटी स्कीम, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेस फंड (Bandhan Financial Services Fund) ने लॉन्च के महज दो साल में निवेशकों के बीच एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरा है। जुलाई 2023 में शुरू हुए इस फंड ने SIP निवेशकों को 16.24% का सालाना रिटर्न दिया है, जो इस कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है।

Value Research के मुताबिक, हर महीने ₹10,000 के SIP से अब तक ₹2.4 लाख का निवेश ₹2.81 लाख में बदल चुका है। फंड ने लॉन्च से लेकर जून 2025 तक 25.97% का पॉइंट-टू-पॉइंट रिटर्न दिया है, जबकि इसका बेंचमार्क Nifty Financial Services TRI इसी अवधि में सिर्फ 17.49% बढ़ा।

वहीं अगर किसी ने ₹10,000 का LumpSum निवेश किया होता तो अब तक उस निवेशक का कॉर्पस ₹15,599 का हो गया होता जो शुरुआती निवेशकों के लिए काफी अच्छा प्रॉफिट है।

जून 2025 तक फंड का AUM ₹1,086 करोड़ रहा, जो इसे सेक्टोरल-बैंकिंग लेंडर में मिड-साइज प्लेयर बनाता है। इसका पोर्टफोलियो 5 प्रमुख वित्तीय क्षेत्रों और 19 सब-सेक्टर में फैला है, जिसमें 65% हिस्सेदारी लार्ज कैप कंपनियों में है। बाकी की मिड और स्मॉल कैप में है।

हालिया महीनों में फंड मैनेजमेंट ने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए फाइनेंस और इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि बैंकिंग और फिनटेक में कटौती की है। नए जोड़े गए शेयरों में Aptus Value Housing, HDB Financial Services, Bank of Baroda, Canara Bank, और IDFC First Bank शामिल हैं।

फंड की NAV 1 अगस्त 2025 को ₹14.92 रही और इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.6% है- जो इसे कॉस्ट-कॉन्शियस निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है।

कंपीटिशन फंड जैसे SBI Banking & Financial Services Fund और Nippon India के फंड्स अधिक AUM के साथ आते हैं, वहीं बंधन फाइनेंशियल सर्विसेस फंड का कम खर्च और शानदार दो साल का प्रदर्शन इसे एक मजबूत ऑप्शन बनाता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 5, 2025