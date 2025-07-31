Crorepati Mutual Fund: म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है। इसलिए आज हम आपको ऐसे फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हाल ही में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने 23 साल पूरे किए हैं। इस फंड को सुंदरम म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है।

इस फंड ने अपने शुरुआत से निवेशकों को 23.90% का रिटर्न दिया है। जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सुंदरम मिडकैप फंड (Sundaram Midcap Fund).

Sundaram Midcap Fund

इस फंड की शुरुआत जुलाई 2002 में हुई थी। Sundaram Asset Management Company का AUM 30 जून 2025 तक ₹73,405 करोड़ था। इसकी सहायक कंपनी Sundaram Alternate Assets Ltd के साथ मिलाकर कुल AUM ₹80,463 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो इसके पारंपरिक और वैकल्पिक निवेश स्पेस दोनों में मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है।

Sundaram Midcap Fund Return

अगर किसी निवेशक ने इस फंड की शुरुआत में 1 लाख रुपये का LumpSum निवेश किया होता तो आज उसके पास 23.90% के रिटर्न के हिसाब से 1.38 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता।

इस फंड ने पिछले 1 साल में निवेशकों को 3.44% का रिटर्न, पिछले 3 साल में फंड ने 26.07% का रिटर्न और पिछले 5 साल में फंड ने 28.12% का रिटर्न दिया है।

Sundaram Mutual के इक्विटी प्रमुख भरत एस. ने कहा कि फंड की सफलता का मूल मंत्र है - ऐसे बिजनेस में निवेश जो स्केलेबल हों, जिनके पास मजबूत वित्तीय स्थिति और प्रेरणादायक नेतृत्व हो। उन्होंने कहा कि रणनीति समय के साथ बदली है लेकिन उच्च संभावनाओं वाले मिडकैप स्टॉक्स की पहचान फंड की स्थायी नीति रही है।

फंड हाउस के अनुसार, लंबी अवधि की स्ट्रक्चरल मजबूती और शॉर्ट टर्म की ग्रोथ स्पष्टता, दोनों के संतुलित मिश्रण ने फंड को बाजार की अस्थिरता में भी अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है। उन्होंने आगे कहा कि रिस्क मैनेजमेंट भी इसके निवेश ढांचे का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें लिक्विडिटी, स्टॉक एक्सपोजर और पोर्टफोलियो का संतुलन लगातार मॉनिटर किया जाता है।