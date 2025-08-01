Mutual Fund Loan: अगर आपको अचानक फंड की जरूरत हो और आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश को तोड़ना नहीं चाहते, तो म्यूचुअल फंड पर लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह सुविधा आपको निवेश को बरकरार रखते हुए तुरंत लिक्विडिटी प्रदान करती है खासकर जब जरूरत शॉर्ट टर्म के लिए हो। चलिए म्यूचुअल फंड लोन से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जानते हैं जैसे म्यूचुअल फंड पर लोन कौन ले सकता है, म्यूचुअल फंड पर लोन कैसे लिया जाता है इत्यादि। चलिए एक-एक कर समझते हैं।

कौन ले सकता है म्यूचुअल फंड पर लोन?

ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लोन के लिए:

आयु: न्यूनतम 18 वर्ष



नागरिकता: भारतीय नागरिक



ओनरशिप: म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके नाम पर या जॉइंट होल्डिंग में स्पष्ट अधिकार के साथ होनी चाहिए



योग्य स्कीमें: केवल वही फंड स्वीकृत होंगे जिन्हें लेंडर गिरवी के रूप में मान्यता देता है (इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड की अलग-अलग शर्तें हो सकती हैं)



KYC: वैध पैन, आधार और बैंक खाता आवश्यक

म्यूचुअल फंड पर लोन कैसे लें?

पात्रता जांचें: आपका फंड लोन के लिए स्वीकार है या नहीं, यह चेक करें

ऑनलाइन आवेदन करें: बैंक या फिनटेक पोर्टल पर जाकर डिटेल भरें

Lien मार्किंग: यूनिट्स पर ‘Lien’ लगाया जाएगा- जब तक लोन चुकता न हो, यूनिट्स बेची नहीं जा सकतीं

लोन डिस्ट्रीब्यूशन: Lien स्वीकृत होते ही रकम खाते में ट्रांसफर हो जाएगी

भुगतान और यूनिट्स की वापसी: लोन चुकाने पर Lien हट जाती है और आप यूनिट्स पर फिर से पूरा कंट्रोल ले सकेंगे।

क्या हैं इसके फायदे?

निवेश बना रहता है: यूनिट्स को रिडीम नहीं करना पड़ता



फास्ट प्रोसेसिंग: कुछ ही घंटों में मंजूरी मिल जाती है।



कम ब्याज दरें: पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज दर लगता है।



लचीला भुगतान: एकमुश्त या EMI में करने की सुविधा मिलती है।



म्यूचुअल फंड पर लोन एक स्मार्ट उपाय है, खासकर तब जब आप निवेश छेड़े बिना पैसों की व्यवस्था करना चाहते हैं। पात्रता की जांच और प्रक्रिया की समझ से आप इस विकल्प का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।