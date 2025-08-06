Multibagger Share: 5 साल में 6000% रिटर्न देने वाले शेयर में फिर से उछाल की उम्मीद, आनंद राठी ने दिया खरीदने का सलाह

LED स्क्रीन और टेलीकॉम सामान बनाने वाली कंपनी MIC Electronics के शेयर पर एक बार फिर से निवेशकों की नजर है। जानी-मानी ब्रोकरेज फर्म Anand Rathi का कहना है कि आने वाले एक महीने में इस शेयर में 19% तक की तेजी आ सकती है।

Anand Rathi में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर पटेल ने कहा कि शेयर में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। निवेशक इसे ₹50 से ₹52 के बीच खरीद सकते हैं और इसका टारगेट ₹61 है। अगर शेयर नीचे गिरता है तो ₹46 पर स्टॉप-लॉस लगाएं।

मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹52.01 पर बंद हुए थे। बुधवार को कंपनी के शेयर ₹51.45 पर खुला था। सुबह 10.15 बजे कंपनी के शेयर 1.40 फीसदी गिरकर ₹50.67 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

इस साल 2025 में अब तक इस शेयर में करीब 39% की गिरावट आई है। लेकिन पिछले 5 सालों में इसने 6,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

सितंबर 2024 में यह शेयर ₹114.74 तक पहुंचा था। फिर गिरकर अप्रैल 2025 में ₹49.50 तक आ गया। जून 2025 में इसमें थोड़ी तेजी आई और ये ₹70 तक पहुंचा, लेकिन वहां से फिर गिर गया। अब यह शेयर फिर से ₹50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,253.50 करोड़ है।

ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर अब एक ऐसे लेवल पर आ गया है जहां पहले भी खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई थी। टेक्निकल चार्ट्स में भी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए इसमें आने वाले दिनों में उछाल की उम्मीद की जा रही है।