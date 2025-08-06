scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: 375% रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर स्टॉक में शानदार तेजी, बाजार खुलते ही 4 फीसदी चढ़ा शेयर

Multibagger Share: 375% रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर स्टॉक में शानदार तेजी, बाजार खुलते ही 4 फीसदी चढ़ा शेयर

Multibagger Share: स्टॉक मार्केट में आज पावना इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया था।

Advertisement
UPDATED: Aug 6, 2025 10:09 IST
Multibagger Share

बुधवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक फ्लैट ट्रे़ड कर रहे हैं। फ्लैट ट्रेडिंग के बीच पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिला है। आज सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। 10 बजे कंपनी के शेयर 2 फीसदी की बढ़त के साथ ₹407 पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फोकस में क्यों स्टॉक? 

कंपनी ने नोएडा के पास बन रहे जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) के करीब 4.96 एकड़ जमीन खरीद लिया है। कंपनी ने इसकी जानकारी मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद दी थी। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2025 में इसी इलाके में 4.64 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस हिसाब से अब कंपनी के पास इस क्षेत्र में कुल 9.6 एकड़ जमीन हो गई है।

Pavna Industries के बारे में

Pavna Industries ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अहम पुर्जे बनाती है। यह कंपनी देश की कई बड़ी गाड़ियों की कंपनियों के लिए OEM (Original Equipment Manufacturer) के तौर पर पार्ट्स सप्लाई करती है। इसके ग्राहक दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया से लेकर कमर्शियल और ऑफ-रोड व्हीकल कंपनियां भी हैं।

Pavna Industries शेयर परफॉर्मेंस

पावना इंडस्ट्रीज के शेयर ने पिछले 5 सालों में निवेशकों को लगभग 375% रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में इसके शेयर 13.25% गिरे हैं। इस साल यानी 2025 में अब तक 18.09% की गिरावट दर्ज की गई है।

पिछले एक हफ्ते में भी कंपनी के शेयरों में 2.81% की गिरावट रही है। 14 अक्टूबर 2024 को इसके शेयर ₹759.55 के स्तर पर पहुंचे थे, जो इसका 52-वीक हाई था। वहीं, 3 मार्च 2025 को शेयर ₹295.20 तक गिर गया था, जो इसका 52-वीक लो है। कंपनी का मार्केट कैप ₹550.45 करोड़ रहा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Aug 6, 2025