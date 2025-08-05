scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसुजलॉन के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी! UBS ने जताया भरोसा, कहा- 20% ऊपर जा सकता है ये शेयर; चेक करें टारगेट

सुजलॉन के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी! UBS ने जताया भरोसा, कहा- 20% ऊपर जा सकता है ये शेयर; चेक करें टारगेट

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों पर भरोसा जताया है। चेक करें लेटेस्ट टारगेट

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 14:36 IST

Suzlon Energy Share Price: ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों पर भरोसा जताया है।

ब्रोकरेज के मुताबिक स्टॉक में 20% की तेजी आ सकती है। इस ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर ब्रोकरेज ने ‘Buy’ कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 78 रुपये का तय किया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 20% की संभावित बढ़त को दर्शाता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज का मानना है कि FY25-FY28 के बीच कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट (CAGR) 41% तक पहुंच सकता है, जबकि EBITDA ग्रोथ 46% CAGR पर रह सकता है। इस दौरान सालाना डिलीवरी क्षमता 1.5 GW से बढ़कर 4.2 GW तक होने का अनुमान है।

ब्रोकरेज ने सेक्टर की पॉजिटिव परिस्थितियों और Suzlon के कंपीटिशन के बढ़त को इसकी कमाई में संभावित तेजी का कारण बताया है।

पिछले महीने मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) ने भी Suzlon Energy पर पॉजिटिव आउटलुक जताते हुए 82 रुपये का टारगेट तय किया था। उन्होंने पांच प्रमुख कारण गिनाए थे:

FY26 की दूसरी तिमाही तक RLMM लोकल कंटेंट ड्राफ्ट की मंजूरी।

NTPC की 1.5 GW ऑर्डर की मजबूत संभावना।

FY26 में 4 GW नए ऑर्डर, जिससे कुल ऑर्डर बुक 6.5 GW हो सकती है।

ISTS छूट का चरणबद्ध अंत, जिससे राज्यवार प्रोजेक्ट एक्सेक्यूशन में राहत।

EPC सेगमेंट का ऑर्डर बुक में 50% हिस्सा, जिससे निष्पादन की पारदर्शिता बेहतर होगी।

Suzlon Energy Share Price

मंगलवार को सुजलॉन के शेयरों में सपाट कारोबार हो रहा है। दोपहर 2:26 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.17% या 0.11 रुपये चढ़कर 65.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.08% या 0.05 रुपये की तेजी के साथ 65.09 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Suzlon अपने 5 से लेकर 200 दिन तक के सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो टेक्निकल रूप से मजबूत ट्रेंड का संकेत है।

Suzlon Energy रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन की अग्रणी प्रदाता है। कंपनी विंड टर्बाइन निर्माण के साथ-साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सॉल्यूशन- जैसे लैंड अप्रूवल, इंस्टॉलेशन, पावर इवैक्यूएशन और लाइफसाइकल मैनेजमेंट भी मुहैया कराती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 5, 2025