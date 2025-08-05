Aditya Infotech Share Price: दिग्गज सीसीटीवी ब्रांड CP Plus का संचालन करने वाली कंपनी, आदित्य इन्फोटेक (Aditya Infotech Ltd) के शेयरों में आज छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल स्टॉक मार्केट में आज कंपनी के शेयरों की ताबड़तोड़ लिस्टिंग हुई और स्टॉक 51% के मजबूत प्रीमियम पर लिस्ट हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि लिस्टिंग के बाद से अब तक शेयर 60% से ज्यादा चढ़ चुका है। BSE पर शेयर आज अपने आईपीओ प्राइस 675 रुपये के मुकाबले 1,018 रुपये पर लिस्ट हुआ तो वहीं NSE पर ये 1,015 रुपये पर लिस्ट हुआ।

Aditya Infotech Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर अब तक 60% से ज्यादा चढ़ चुका है। बीएसई पर शेयर दोपहर 1:26 बजे तक 6.19% या 63 रुपये चढ़कर 1081 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर आईपीओ प्राइस से अब तक शेयर 60.15% ऊपर या 406 रुपये ऊपर चढ़ चुका है।

वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.15% या 62.45 रुपये के मुकाबले 1,077.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। एनएसई पर आईपीओ प्राइस से अब तक शेयर 59.52% ऊपर या 401.75 रुपये ऊपर चढ़ चुका है।

कंपनी के 1,300 करोड़ रुपये के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और इसे कुल 106.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था जिसमें संस्थागत निवेशकों (QIB) ने 140.5 गुना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) ने 75.93 गुना और खुदरा निवेशकों ने 53.81 गुना सब्सक्राइब किया था।

आदित्य इन्फोटेक, वीडियो सर्विलांस प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की उपस्थिति 550 से अधिक शहरों में फैली है और इसके पास 1,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 2,100 इंटीग्रेटर की चैनल नेटवर्क है। इसके उत्पादों में स्मार्ट होम IoT कैमरे, AI-आधारित सुरक्षा प्रणाली और औद्योगिक निगरानी उपकरण शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 3,123 करोड़ रुपये की इनकम पर 351 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो साल-दर-साल आधार पर 205% की मुनाफे की वृद्धि को दर्शाता है।

आईपीओ से प्राप्त राशि में से 375 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में लगाए जाएंगे और बाकी के बचे पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।