Jio Financial Services Share Price: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services Ltd) के शेयरों में आज करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक आज बीएसई पर 334.85 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अब तक शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 338.45 रुपये को टच कर लिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:59 बजे तक शेयर मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक बीएसई पर इस समय तक 0.09% या 0.30 रुपये गिरकर 333.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.24% या 0.80 रुपये टूटकर 333.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Jio Financial Services के शेयर में क्यों तेजी?

जियो फाइनेंशियल के शेयरों में यह तेजी तब आई जब JioBlackRock Mutual Fund, जो जियो फाइनेंशियल और BlackRock की 50:50 पार्टनरशिप है, ने अपने पहले पांच इंडेक्स फंड लॉन्च किए। यह लॉन्चिंग भारत के म्यूचुअल फंड सेक्टर में ब्लैकरॉक की वापसी का प्रतीक है और निवेशकों में इसे लेकर गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है।

पांच फंड्स में Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Midcap 150, Nifty Smallcap 250 और एक G-Sec इंडेक्स आधारित स्कीम शामिल हैं। इन म्यूचुअल फंड्स की न्यू फंड ऑफरिंग (NFO) 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है जो 12 अगस्त तक खुली रहेगी।

जियो फाइनेंशियल का शेयरों में पिछले 6 महीनों में 33% की वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 2,11,750.21 करोड़ रुपये है और इसका P/E रेश्यो 400.18 के स्तर पर है जो बाजार में इसकी संभावनाओं और निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है।

BlackRock, जो 2018 में DSP ग्रुप से अलग होने के बाद भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार से बाहर हो गया था, अब जियो फाइनेंशियल के साथ पार्टनरशिप में एक बार फिर से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। भारत में अभी पैसिव फंड्स का हिस्सा सिर्फ 20% है, जबकि अमेरिका और यूरोप में यह लगभग 50% है यानी ग्रोथ की अभी बड़ी संभावना है।