scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारनॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का आईपीओ आज से खुला! 150 शेयरों का है एक लॉट साइज - चेक करें Price Band और लेटेस्ट GMP

नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का आईपीओ आज से खुला! 150 शेयरों का है एक लॉट साइज - चेक करें Price Band और लेटेस्ट GMP

यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 48 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 4,800 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस ऑफर में कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 12:25 IST

Knowledge Realty Trust IPO: भारत की सबसे बड़ी ऑफिस REIT, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट (Knowledge Realty Trust) का आईपीओ आज से रिटेल निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। यह इश्यू 7 अगस्त, गुरुवार तक खुला रहेगा और इसकी प्राइस बैंड 95-100 रुपये तय की गई है। कंपनी ने इस आईपीओ का लॉट साइज 150 शेयरों का तय किया है इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,250 का निवेश करना होगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 48 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 4,800 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस ऑफर में कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

IPO से पहले, कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1,620 करोड़ रुपये और स्ट्रैटेजिक निवेशकों से 1,200 करोड़ रुपये जुटाए। एंकर बुक में अमुंडी फंड्स, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम, मॉर्गन स्टेनली, बार्कलेज, सिटीग्रुप और झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट जैसे दिग्गज संस्थागत निवेशकों ने भाग लिया।

31 मार्च 2025 तक नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट की संपत्ति 61,998.9 करोड़ रुपये के ग्रॉस एसेट वैल्यू (GAV) पर आधारित है, जो इसे भारत में सबसे बड़ी और ग्लोबल स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी ऑफिस Real Estate Investment Trusts (REIT) बनाती है। इसकी संपत्तियां हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम और GIFT सिटी में फैली हैं।

REIT के पोर्टफोलियो में कुल 46.3 मिलियन स्क्वायर फीट की 30 ग्रेड A ऑफिस प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 37.1 मिलियन स्क्वायर फीट क्षेत्र पूरी तरह से विकसित, 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट निर्माणाधीन और 8.0 मिलियन स्क्वायर फीट भविष्य की विकास योजना के तहत है। 31 मार्च 2025 तक इसकी कमिटेड ऑक्युपेंसी 91.4% थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 222.52 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 4,146.86 करोड़ रुपये की आय दर्ज की। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 339.66 करोड़ रुपये और आय 4,588.48 करोड़ रुपये रही थी।

Knowledge Realty Trust IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 11:02 बजे तक 0 रुपये है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 5, 2025