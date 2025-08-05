scorecardresearch
एक साथ 3 बड़ा ऐलान और शेयर खरीदने की मची लूट! 10% भागा ये सिगरेट स्टॉक

स्टॉक आज 9400.05 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और इसने आज अपना अभी तक इंट्राडे हाई 9891.25 रुपये पर टच कर लिया है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा किए गए 3 बड़े ऐलान के बाद आया है। जानिए क्या-क्या हुआ।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 12:11 IST

Godfrey Phillips Share Price: सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (Godfrey Phillips India Ltd) के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 9400.05 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और इसने आज अपना अभी तक इंट्राडे हाई 9891.25 रुपये पर टच कर लिया है। 

क्या आई तेजी?

स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा किए गए 3 बड़े ऐलान के बाद आया है। पहला - जून तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 56% बढ़कर 356.28 करोड़ रुपये रहा।

दूसरा- कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की। इसका मतलब निवेशकों को हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे। बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के रूप में मंगलवार 16 सितंबर का दिन तय किया है।

तीसरा- कंपनी ने बताया की वो डिविडेंड पर भी विचार करेगी जिसके लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग शुक्रवार 23 अगस्त को होगी। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में 22 अगस्त का दिन तय किया है।

कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंज  फाइलिंग में बताया कि उसका नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 228.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 356.28 करोड़ रुपये हो गया। मुनाफे में यह बढ़ोतरी मजबूत बिक्री के कारण हुई है। परिचालन से राजस्व बढ़कर 1,813.26 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले 1,358.81 करोड़ रुपये था। कंपनी का कुल खर्च भी ₹1,118.49 करोड़ से बढ़कर ₹1,506.68 करोड़ हो गया।

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया देश की प्रमुख सिगरेट कंपनियों में से एक है और एफएमसीजी सेगमेंट में भी एक्टिव है। कंपनी के पास ब्रांडेड रिटेल और तंबाकू उत्पादों में मजबूत उपस्थिति है। 

Godfrey Phillips Share Price

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:02 बजे तक बीएसई पर 9.91% या 891.40 रुपये की तेजी के साथ 9883.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.98% या 896.50 रुपये चढ़कर 9,880 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
