Stocks to BUY: विदेशी ब्रोकरेज UBS ने भारत की प्रमुख पावर जेनरेशन इक्विपमेंट कंपनियों पर कवरेज शुरू करते हुए बीएचईएल (BHEL Ltd), वारी एनर्जीज (Waaree Energies Ltd), प्रीमियर एनर्जीज (Waaree Energies Ltd) और सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd) पर 'Buy' रेटिंग दी है।

इसके साथ ही UBS ने थर्मैक्स (Thermax) पर भी अपनी 'Buy' रेटिंग बनाए रखी है, जबकि इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दिया गया है। वहीं ब्रोकरेज ने त्रिवेणी टर्बाइन (Triveni Turbine) पर भी पॉजिटिव आउटलुक को दोहराया है। हालांकि ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि हमारे टॉप पिक्स BHEL, थर्मैक्स और वारी एनर्जीज हैं।

UBS ने सुजलॉन एनर्जी के लिए 78 रुपये, BHEL के लिए 340 रुपये, प्रीमियर एनर्जीज के लिए 1,340 रुपये और वारी एनर्जीज के लिए 4,400 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

UBS ने भारत के पावर जेनरेशन इक्विपमेंट क्षेत्र पर 'एंटी-कंसेंसस लेकिन पॉजिटिव' रुख अपनाते हुए कहा कि यह अपसाइकल पहले की तुलना में अधिक लंबा हो सकता है। FY25 से FY30 के बीच इस इंडस्ट्री में 11 लाख करोड़ रुपये की संभावित रेवेन्यू ग्रोथ और 22% की सालाना ग्रोथ की संभावना जताई गई है।

रिपोर्ट में बताया गया कि थर्मल पावर में बेहतर एग्जीक्यूशन और सोलर मॉड्यूल निर्माण में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की चुनौतियों को बाजार अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। UBS के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी में निजी क्षेत्र और थर्मल पावर में सरकार की अगुवाई से यह सेक्टर संतुलित गति से आगे बढ़ रहा है।

सोलर कंपनियां FY25 के सकल ब्लॉक की तुलना में 4 गुना अधिक निवेश कर रही हैं ताकि घरेलू और निर्यात मांग को पूरा किया जा सके।

UBS का मानना है कि अगले 3-5 साल में ऑर्डर बुक और इनकम ग्रोथ के जरिए निवेशकों को बड़ा वैल्यू सृजन देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि नीति समर्थन, स्केल और तकनीकी अपनाने से ये कंपनियां मजबूत रिटर्न दे सकती हैं।