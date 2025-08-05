एथनॉल बनाने वाली कंपनी देगी डिविडेंड, अगले हफ्ते होगा फैसला; शेयर का भाव ₹50 से कम
शेयर बाजार में कई कंपनियां तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड भी दे रही है। इस लिस्ट में BCL Industries भी शामिल है। कंपनी अगले हफ्ते डिविडेंड पर फैसला लेने वाली है।
एथनॉल बनाने वाली कंपनियों में से एक BCL Industries Limited जल्द डिविडेंड का एलान कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा। मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹44.39 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।
स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2025 को बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कंपनी अप्रैल से जून 2025 (Q1) के कमाई के आंकड़े जारी करेगी। इसके साथ ही कंपनी यह भी तय करेगी कि उसका ऑफिस बठिंडा शहर के भीतर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या नहीं।
इस मीटिंग में कंपनी की 49वीं वार्षिक बैठक (AGM) कब और कहां होगी ये भी तय किया जाएगा। यहां तक कि बैठक में AGM में ही डिविडेंड की घोषणा पर आखिरी फैसला होगा।
कितना डिविडेंड मिलेगा?
कंपनी ने पहले ही बताया था कि वह इस साल ₹1 वाले हर शेयर पर ₹0.26 (26%) का डिविडेंड देने की सिफारिश कर चुकी है। यह डिविडेंड मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए है। लेकिन ये पैसे तभी मिलेंगे जब AGM में शेयरधारक इसकी मंजूरी देंगे।
पिछले सालों में कितना मिला था डिविडेंड?
BCL Industries हर साल अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देती आई है। कंपनी ने साल 2024 में ₹0.25 प्रति शेयर का लाभांश दिया था। इससे पहले वर्ष 2023 में ₹5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया। वहीं, साल 2022 में ₹3 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया। कंपनी ने साल 2021 में ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था।
BCL Industries के बारे में
BCL Industries सिर्फ एथनॉल ही नहीं बनाती, बल्कि दूसरे कृषि आधारित उत्पादों का भी बिजनेस करती है। कंपनी की कमाई में लगातार बढ़त हो रही है और हाल ही में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है, जो अच्छा संकेत माना जाता है।