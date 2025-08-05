LIC और SBI Life के निवेश वाली NBFC कंपनी जुटाएगी 50 करोड़ रुपये, इस खबर के बाद 1% चढ़ा शेयर
LIC और SBI Life के निवेश वाली NBFC कंपनी Paisalo Digital के शेयर फोकस में आ गया है। कंपनी NCD के जरिये 50 करोड़ रुपये जुटाने वाली है।
शेयर बाजार में एक बार फिर से LIC और SBI Life के निवेश वाली NBFC कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं। जी हां, हम Paisalo Digital के बारे में बात कर रहे हैं।
Paisalo Digital ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अब नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (Non-Convertible Debentures - NCDs) के जरिए 50 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। इस ऐलान के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर में हल्की तेजी देखने को मिली और यह करीब 1.59% बढ़कर ₹31.30 प्रति शेयर तक पहुंच गया।
Paisalo Digital के शेयर में मंगलवार को थोड़ी बढ़त देखने को मिली। दोपहर 12 बजे तक शेयर 1.56% बढ़कर ₹31.29 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, अगर बीते कुछ महीनों के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें उतार-चढ़ाव ज्यादा रहा है।
बोर्ड की मीटिंग में मिली मंजूरी
कंपनी ने बताया कि यह फैसला 5 अगस्त को हुई "Operations and Finance Committee" की मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में तय हुआ कि कंपनी NCDs को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए Electronic Bidding Platform (EBP) पर जारी करेगी।
कितने NCDs होंगे जारी और कब?
Paisalo Digital 5,000 NCDs जारी करने वाली है, जिनमें हर एक NCD की फेस वैल्यू ₹1 लाख होगी। इसमें से ₹25 करोड़ बेस इश्यू होगा और ₹25 करोड़ ग्रीन शू ऑप्शन है। यह डिबेंचर 9.75% सालाना ब्याज दर पर जारी किए जाएंगे, जो हर तिमाही में भुगतान होगा। इसकी मियाद 36 महीने की होगी और 8 अगस्त 2025 को इनका अलॉटमेंट किया जाएगा। सभी डिबेंचर्स BSE पर लिस्ट होंगे और मैच्योरिटी पर रिडीम किए जाएंगे।
6 महीने में गिरावट
पिछले एक महीने में Paisalo Digital का शेयर 3% बढ़ा है, लेकिन बीते 3 महीनों में यह 7% गिर चुका है। बीते 6 महीने में यह शेयर करीब 29% टूटा है और इस साल की शुरुआत से अब तक 37% की गिरावट देखी गई है। एक साल में Paisalo Digital का शेयर आधा हो चुका है यानी 50% गिर चुका है। वहीं, तीन सालों में यह 21% नीचे है।