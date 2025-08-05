scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: इस लॉजिस्टिक्स शेयर में 4% की तेजी, गिरते बाजार में भी बना रहा निवेशकों की पसंद; जानिए वजह?

Multibagger Share: इस लॉजिस्टिक्स शेयर में 4% की तेजी, गिरते बाजार में भी बना रहा निवेशकों की पसंद; जानिए वजह?

Penny Stock: मंगलवार के कारोबारी सत्र में जहां एक तरफ बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ Tiger Logistics के शेयर में 4 फीसदी की तेजी देखी गई। आइए, जानते हैं कि कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ कारोबार क्यों कर रहे हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 13:16 IST
Tiger Logistics share price
मंगलवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस गिरावट भरे कारोबार के बीच Tiger Logistics के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। दोपहर 1 बजे के करीब कंपनी के शेयर 1.61 फीसदी की तेजी के साथ ₹49.26 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

सम्बंधित ख़बरें

शेयर ने 5 साल में दिया जबरदस्त रिटर्न

Tiger Logistics के शेयर ने पिछले एक साल में 34% से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 1244% की बढ़त दर्ज की है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू ₹13 लाख से ज्यादा होती। 

कंपनी को मिला “Logistics Company of the Year” का खिताब

Tiger Logistics को हाल ही में 2025 के All India Maritime and Logistics Awards (MALA) में “Logistics Company of the Year” का सम्मान मिला है। यह अवॉर्ड शुक्रवार, 1 अगस्त को मुंबई के JW Marriott होटल में आयोजित समारोह में दिया गया। यह उपलब्धि कंपनी की गुणवत्ता, इनोवेशन और भरोसे को दर्शाती है जो कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में इसे और मजबूती दे रही है।

Tiger Logistics इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही है। यह कंपनी International Logistics Solutions देती है जिसमें एयर और ओशन फ्रेट फॉरवर्डिंग, डिफेंस और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लीयरेंस जैसी सर्विस शामिल हैं।

6 अगस्त को आएगा तिमाही नतीजा

कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि 6 अगस्त 2025 को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। इसमें अप्रैल-जून 2025 की तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी करने पर विचार किया जाएगा। इस मीटिंग से पहले निवेशकों की नजर कंपनी की कमाई और मार्जिन पर टिकी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
