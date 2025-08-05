रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) के शेयर मंगलवार को हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। दोपहर 12.30 बजे कंपनी के शेयर 0.43 फीसदी की तेजी के साथ ₹370.05 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो यह शेयर करीब 9.66% तक गिर चुका है।

कंपनी को मिला नया प्रोजेक्ट

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (BSEDC) से एक अहम प्रोजेक्ट के लिए Letter of Intent यानी (LoI) मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत ₹216.82 करोड़ बताई जा रही है। कंपनी को यह प्रोजेक्ट 4 अगस्त 2030 तक पूरा करना है।

BSNL से हुई बड़ी डील

इस LoI से कुछ ही दिन पहले 1 अगस्त को रेलटेल को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) से एक और एडवांस वर्क ऑर्डर मिला था। इसकी वैल्यू ₹166.38 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2028 तक पूरा करना है।

इन दोनों प्रोजेक्ट्स से रेलटेल की ऑर्डर बुक मजबूत हो गई है। ऐसे भविष्य में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है।

टेक्नीकल चार्ट के अनुसार

रेलटेल का शेयर कुछ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर है लेकिन कई महत्वपूर्ण एवरेज जैसे 10-day, 20-day और 200-day SMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। शेयर का Relative Strength Index (RSI) इस समय 36.43 पर है। आमतौर पर RSI 30 से नीचे होने पर शेयर को Oversold माना जाता है, और 70 से ऊपर होने पर Overbought।

कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है?

बीएसई (BSE) के अनुसार रेलटेल का Price to Earnings (P/E) रेशियो 37.80 है, जबकि Price to Book (P/B) रेशियो 6.35 है। कंपनी की Earnings per Share (EPS) 9.88 है और Return on Equity (RoE) 16.80% है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी मुनाफे में तो है लेकिन शेयर की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो सकती है।

रेलटेल के बारे में

रेलटेल एक मिनी रत्न (Mini Ratna Category-1 PSU) कंपनी है, जो भारत की एक बड़ी Information and Communications Technology (ICT) सर्विस देता है। कंपनी का Pan-India Optic Fiber Network है, जिससे यह देशभर में डिजिटल सर्विस और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। जून 2025 तक भारत सरकार की इस कंपनी में 72.84% हिस्सेदारी है।