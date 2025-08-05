scorecardresearch
₹25 से कम वाला स्मॉल-कैप शेयर में आई तेजी, कंपनी को टाटा स्टील से मिला EV ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट

Penny Stock: आज बाजार के सत्र में North Eastern Carrying Corporation के शेयर फोकस में है। कंपनी को टाटा स्टील से कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 12:54 IST
penny stock

₹25 से कम कीमत वाले स्मॉल-कैप शेयर North Eastern Carrying Corporation (NECC) ने मंगलवार को हल्की तेजी दिखाई। कंपनी के शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर ₹22.71 तक पहुंच गए। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को टाटा स्टील लिमिटेड (Tata Steel Limited) से एक बड़ा वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी को मिला इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे टाटा स्टील से अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के जरिए स्टील प्रोडक्ट्स की ढुलाई का काम मिला है। यह डिलीवरी TSL खोपोली से कलंबोली, पनवेल, तळोजा और अन्य स्थानों तक होगी।

इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि कंपनी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेगी, जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में एक इको-फ्रेंडली कदम माना जा रहा है।

पिछले 6 महीने में शेयर 26% टूटा

कंपनी के शेयरों ने हाल के महीनों में कमजोर प्रदर्शन किया है। बीते एक महीने में यह शेयर 5% गिर चुका है और 6 महीने में करीब 26% तक टूट चुका है। एक साल में शेयर ने 37 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 125 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।  

Q1 रिजल्ट का इंतजार

कंपनी ने एक और बड़ी घोषणा की है। 1 अगस्त को एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी का बोर्ड 7 अगस्त 2025 को मीटिंग करेगा, जिसमें Q1 FY26 के अनऑडिटेड रिजल्ट्स को अप्रूव किया जाएगा।

यह बैठक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी और इसी दिन April to June 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित किए जाएंगे।

ट्रेडिंग विंडो पर लगी रोक

SEBI के नियमों के अनुसार कंपनी ने 1 जुलाई 2025 से अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी थी। यह विंडो 7 अगस्त को रिजल्ट जारी होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंदरूनी लोग (Insiders) इस दौरान कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे।

North Eastern Carrying Corporation के बारे में

North Eastern Carrying Corporation एक लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जो माल ढुलाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वेयरहाउसिंग जैसी सर्विस देती है। यह कंपनी टाटा स्टील जैसे बड़े क्लाइंट्स के लिए लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस संभालती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 5, 2025
Aug 5, 2025