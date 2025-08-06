Penny Stock: सिर्फ ₹10 में उड़ान भर रहा ये छुटकू स्टॉक, 5 साल में दिया 660% रिटर्न
Penny Stock: Welcure Drugs and Pharmaceuticals के शेयर में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने मंगलवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। आइए, जानते हैं कि जून तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है।
6 अगस्त 2025 (बुधवार) को जहां भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का माहौल था, वहीं Welcure Drugs & Pharmaceuticals के शेयर ने सबको चौंकाते हुए 5% की तेजी पकड़ी। कंपनी का शेयर ₹10.61 तक पहुंचा और वहीं पर दिन का कारोबार खत्म हुआ।
तिमाही नतीजों में दिखी जबरदस्त ग्रोथ
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे पेश किए। जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल देखा गया, जो पिछली तिमाही ₹21.21 करोड़ से बढ़कर ₹299.91 करोड़ पहुंच गया। इसका मतलब है कि रेवेन्यू में करीब 1300% की बढ़त आई है।
वहीं मुनाफे में भी बड़ा उछाल दर्ज हुआ। Q4FY25 में जहां नेट प्रॉफिट ₹2.5 करोड़ था, वहीं Q1FY26 में यह बढ़कर ₹23.29 करोड़ हो गया, जो लगभग 830% की ग्रोथ है।
कंपनी के मुताबिक यह बढ़त उनकी नई स्ट्रैटेजी और "फी-बेस्ड, एसेट-लाइट मॉडल" पर शिफ्ट का नतीजा है। मैनेजमेंट ने कहा कि हमने सप्लाई चेन में सुधार किया और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी मजबूत किया, जिससे रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में मजबूती आई।
गवर्नेंस को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने कई अहम नियुक्तियां भी की हैं। रबी ठाकोर को कंपनी का नया नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि योगेशकुमार प्रजापति और भूमिका प्रधान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में जोड़ा गया है। इससे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है।
शेयर प्राइस में दिखा उतार-चढ़ाव
Welcure Drugs का शेयर प्राइस बीते कुछ समय में काफी उतार-चढ़ाव से गुजरा है। पिछले एक महीने में इसमें 18% की गिरावट आई, जबकि तीन महीने में यह 14% चढ़ा है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक यह 9% नीचे है, लेकिन बीते एक साल में 38% और दो साल में 164% की तेजी दिखा चुका है। सबसे खास बात है कि पांच सालों में यह स्टॉक 660% तक बढ़ चुका है, जिससे यह एक मल्टीबैगर के रूप में उभरता नजर आ रहा है।