तिमाही नतीजे के बाद इस फार्मा स्टॉक में हल्की तेजी, जानिए कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में फार्मा कंपनी Balaxi Pharmaceuticals Ltd के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे जारी किये थे। कंपनी के शानदार नतीजे के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई।

आज कंपनी के शेयर ₹46.50 पर खुले और थोड़ी देर में ₹48.38 इंट्रा-डे के हाई पर पहुंच गए। 11.30 बजे कंपनी के शेयर 0.74 फीसदी की तेजी के साथ ₹47.55 पर कारोबार कर रहे थे।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

कंपनी ने FY25 में ₹25 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है, जबकि FY24 में उसे ₹2 करोड़ का घाटा हुआ था। इसका मतलब है कि कंपनी ने 1,350% की बढ़त के साथ शानदार टर्नअराउंड किया है।

कंपनी की तिमाही रिपोर्ट (Q1FY26) के मुताबिक नेट सेल्स ₹70.74 करोड़ रही जो पिछले साल की इसी तिमाही से 8% ज्यादा है। वहीं इस तिमाही का नेट प्रॉफिट ₹0.29 करोड़ रहा।

Balaxi Pharmaceuticals के बारे में

Balaxi Pharmaceuticals एक IPR-आधारित दवा कंपनी है, जो ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन, स्टॉकिंग और सप्लाई करती है। इसकी 610 से ज्यादा दवाओं की रजिस्ट्रेशन है और ये टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप और कैप्सूल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी की दवाएं भारत, चीन और पुर्तगाल के WHO-GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स से आती हैं।

जड़चेरला प्लांट से बढ़ेगी ताकत

कंपनी का पहला फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन प्लांट जड़चेरला, हैदराबाद में बनकर लगभग तैयार है। मशीनों की टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। पानी की जांच और वेंडर अप्रूवल का काम अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। स्टेबिलिटी बैच प्रोडक्शन सितंबर की शुरुआत से शुरू हो सकता है, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में बड़ा इजाफा होगा।

शेयर और वैल्यूएशन का हाल

Balaxi का PE रेशियो 14x है, जबकि इस इंडस्ट्री का एवरेज PE 34x है। इसका मतलब है कि शेयर अभी कम कीमत पर मिल रहा है और इसमें ग्रोथ की काफी संभावना है। कंपनी का मार्केट कैप ₹250 करोड़ से ज्यादा है। इसका शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹46.19 से अब तक 4% ऊपर आ चुका है।