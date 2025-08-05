भारत के 13 प्रमुख शहरों में मार्च 2025 तक घरों की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। लेकिन जब पूरे साल का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच मकान खरीदना औसतन 6% महंगा हुआ है। यह जानकारी हाउसिंग डॉट कॉम और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) की एक संयुक्त रिपोर्ट में दी गई है।

हाउसिंग प्राइस इंडेक्स से क्या समझें?

रिपोर्ट में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (HPI) के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक मार्च 2025 में HPI का स्कोर 132 था। मार्च 2024 में यही स्कोर 124 था। इसका मतलब है कि एक साल में औसतन 8 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जिससे यह साफ होता है कि घरों की कीमतों में हल्की लेकिन स्थिर तेजी आई है।

रिपोर्ट में शामिल ये शहर

इस रिपोर्ट के दायरे में 13 बड़े शहरों को रखा गया है जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गांधीनगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे शामिल हैं। इन शहरों में घरों की बिक्री और दाम का ट्रेंड देखा गया, जिसमें सालभर की तुलना में अधिकतर जगहों पर कीमतों में बढ़ोतरी दिखी, जबकि तिमाही स्तर पर स्थिरता रही।

बढ़ती कीमतें अब थमी हुई

मार्च 2025 तक की तिमाही में मकानों की कीमतों में कोई खास बढ़त नहीं देखी गई है। इसका कारण यह हो सकता है कि लोग घर खरीदने के फैसले अब ज्यादा सोच-समझकर ले रहे हैं। इसके अलावा बाजार में नए प्रोजेक्ट्स की संख्या में भी गिरावट आई है। खरीदार अब धीरे-धीरे ऑप्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं जिससे कीमतों पर असर पड़ा है।

बड़े शहरों में कैसी रही चाल?

दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है जहां HPI में 42 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। वहीं बेंगलुरु में 29 और हैदराबाद में 25 अंकों की बढ़त रही। अहमदाबाद में भी 1BHK घरों की मांग के कारण 8 अंक का सुधार देखा गया। इसके उलट पुणे ऐसा अकेला शहर रहा जहां कीमतों में 4 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

2BHK और 3BHK घरों की बढ़ी डिमांड

रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग अब बड़े घरों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। 2BHK और 3BHK फ्लैट्स की डिमांड में तेजी आई है, खासकर 3BHK की मांग में पिछले एक साल में 12 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका एक कारण वर्क फ्रॉम होम कल्चर और परिवार के लिए अतिरिक्त स्पेस की जरूरत भी है।

क्या ये घर खरीदने का सही वक्त है?

विशेषज्ञों का मानना है कि अभी घरों की कीमतें स्थिर हैं और अगर आपकी योजना घर खरीदने की है तो यह समय फायदे का हो सकता है। इसके साथ ही, अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है तो होम लोन सस्ते होने से खरीदारों को और राहत मिल सकती है।

