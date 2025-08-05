Tesla: मुंबई में भारत का पहला टेस्ला (Tesla) शोरूम खोलने के बाद अब एलन मस्क अमेरिकी कार निर्माता कंपनी दूसरा शोरूम खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी दूसरा शोरूम राजधानी दिल्ली में ओपन करेगी।

कंपनी 11 अगस्त को नई दिल्ली के एरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क 3 में अपना नया Tesla Experience Centre लॉन्च करेगी। यह शोरूम टेस्ला के भारतीय बाजार में विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बीते 15 जुलाई को कंपनी ने मुंबई में स्थित बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना पहला रिटेल आउटलेट खोला था।

इस एक्सपीरियंस सेंटर में ग्राहकों को टेस्ला की EV का डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करने और टेस्ट ड्राइव का मौका मिलेगा।

Model Y की लॉन्च और फीचर्स

टेस्ला ने हाल ही में भारत में अपनी Model Y को भी लॉन्च किया है, जो दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है: रियर व्हील ड्राइव (RWD) और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव (LR RWD)।

RWD वेरिएंट में 60kWh LFP बैटरी दी गई है, जो WLTP सायकल पर 500 किमी तक की रेंज देती है। वहीं, LR RWD में बड़ी बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 622 किमी तक की रेंज प्रदान करती है।

RWD वेरिएंट 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ लेता है, जबकि LR RWD इसे 5.6 सेकंड में पूरा करता है।

दोनों वेरिएंट्स की इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिमिटेड टॉप स्पीड 201 किमी प्रति घंटे की है। चार्जिंग के लिए, टेस्ला के V4 सुपरचार्जर्स RWD को 15 मिनट में 238 किमी तक और LR RWD को 267 किमी तक चार्ज कर सकते हैं।

ऑटोमेटिक फीचर्स और कीमतें

टेस्ला भारत में ऑटोमेटिक ड्राइविंग सूट पेश करने वाली पहली कार निर्माता बन गई है। इस पैकेज की कीमत 6 लाख रुपये है, जो गाड़ी की बेस कीमत से अधिक होगी। हालांकि, कंपनी ने बताया कि कुछ फीचर्स को सरकार की मंजूरी की जरूरत हो सकती है।

कीमतों की बात करें तो, Model Y RWD की कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, जबकि LR RWD की कीमत 67.89 लाख रुपये है। कंपनी ने स्टैंडर्ड Stealth Grey कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है लेकिन अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो इसके लिए 95,000 रुपये से 1.85 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कीमत देनी पड़ सकती है। बुकिंग के लिए शुरुआती कीमत 22,220 रुपये है और सात दिनों के अंदर 3 लाख रुपये का नॉन-रिफंडेबल फीस देना होगा।

भारत में EV इन्फ्रास्ट्रक्चर

टेस्ला ने मुंबई में अपने पहले सुपरचार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया है, जो One BKC में स्थित है। इस स्टेशन में चार V4 सुपरचार्जिंग स्टॉल्स (250kW DC चार्जिंग) और चार AC डेस्टिनेशन चार्जर्स (11kW) हैं।

टेस्ला भारत में कुल आठ सुपरचार्जर स्टेशनों की योजना बना रही है, ताकि देशभर में EV यूजर्स के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क उपलब्ध हो सके।