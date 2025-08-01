Volvo XC60 का नया अवतार भारत में लॉन्च, अपडेटेड डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स के साथ इतनी है कीमत

Volvo XC60 Launch: वोल्वो कार इंडिया (Volvo Car India) ने अपनी लोकप्रिय मिडसाइज लक्ज़री SUV XC60 का फेसलिफ्टेड वर्जन भारत में ₹71.90 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है। यह मौजूदा जनरेशन का दूसरा अपडेट है, जो पिछली बार 2021 में रिफ्रेश हुआ था। नई XC60 भारत में CKD (completely knocked down) यूनिट के रूप में आती है और कंपनी के बेंगलुरु प्लांट में असेंबल होती है।

2025 XC60 का बाहरी लुक पहले जैसा ही बना हुआ है, लेकिन फ्रंट बंपर, नई डाइगोनल-स्लैट ग्रिल और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स के जरिए SUV को फ्रेश लुक दी गई है। टेललैम्प्स में अब स्मोक्ड इफेक्ट है, जो इसे बड़े XC90 मॉडल के करीब लाता है। ग्राहक सात कलर ऑप्शन Crystal White, Vapour Grey, Forest Lake, Mulberry Red, Onyx Black, Denim Blue और Bright Dusk में से चुनाव कर सकते हैं।

केबिन में लग्जरी और टेक्नोलॉजी का मेल

XC60 का इंटीरियर अब और भी प्रीमियम हो गया है। नया ब्लॉन्ड थीम, चारकोल नैप्पा लेदर सीटें, नैचुरल वुड इनले और क्रोम-एक्सेंटेड एयर वेंट्स इसे विशिष्ट स्कैंडिनेवियाई स्टाइल देते हैं। डैशबोर्ड पर डिटेल्ड सिलाई और कंट्रास्ट सीम्स इसकी कारीगरी को दर्शाते हैं।

सेंट्रेल फोकस है नया 11.2-इंच टचस्क्रीन, जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन कॉकपिट प्लेटफॉर्म पर चलता है। यह पहले से 2 गुना तेज, 10 गुना बेहतर ग्राफिक्स और 21% अधिक पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। Google Built-In सर्विस और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इस पैकेज को और भी अच्छा बनाते हैं।

1,410W का Bowers & Wilkins साउंड सिस्टम, 15 स्पीकर्स के साथ, Studio, Concert Hall और Jazz Club मोड्स में ऑडियो अनुभव को बेमिसाल बनाता है। साथ ही, फ्रंट सीट्स में 10-पॉइंट मसाज फंक्शन, PM2.5 एयर प्यूरीफायर, पैनोरमिक सनरूफ और चार-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मौजूद हैं।

पावरट्रेन, परफॉर्मेंस स्थिर

तकनीकी रूप से SUV में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (250bhp, 360Nm) और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। ऑल-व्हील ड्राइव और 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम इसके प्रदर्शन और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं।

Volvo XC60 का मुकाबला Mercedes-Benz GLC, BMW X3 और Audi Q5 से है। पर इसकी अलग स्टाइलिंग, अत्याधुनिक तकनीक और प्रीमियम इंटीरियर इसे खास बनाते हैं। अब तक 2.7 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं, और यह अपडेटेड मॉडल XC60 की लेगसी को और मजबूत करेगा।