Honda N-One e: होंडा ने अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार N-One e को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। यह कार फिलहाल जापान में पेश की गई है। भारत में यह कार आएगी या नहीं इसपर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है।

यह कार जापान के शहरी लोगों के लिए डिजाइन की गई है। यह कार रेट्रो स्टाइल और आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक का अनूठा मिश्रण है। N-One e को सबसे पहले Goodwood Festival of Speed में प्रोटोटाइप रूप में दिखाया गया था और अब यह सितंबर 2025 से जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

Kei कार मानकों पर आधारित यह कार 3.4 मीटर से छोटी लंबाई, 63bhp वाला सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर और 270 किलोमीटर से अधिक WLTP रेंज के साथ आता है। यह N-Van e से बेहतर परफॉर्मेंस देता है, जिसकी रेंज 245 किमी है। इसकी 50kW DC फास्ट चार्जिंग के चलते इसकी बैटरी मात्र 30 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकती है।

कार की खासियत इसकी Vehicle-to-Load (V2L) सुविधा है, जिससे यह आउटडोर उपकरणों या बिजली कटौती के समय घरों को भी बिजली दे सकती है। इसका इंटीरियर काफी सादगी भरा है- फिजिकल कंट्रोल्स, वन-पेडल ड्राइविंग मोड और 50:50 स्प्लिट रियर सीट्स। ग्राहकों को 9-इंच Honda Connect नेविगेशन सिस्टम और स्पोर्टी किट जैसे ऑप्शनल एक्सेसरीज भी मिलेंगे।

यह कार पांच कलर ऑफ्शन में उपलब्ध है - Cheerful Green, Platinum White Pearl, Lunar Silver Metallic, Fjord Mist Pearl और Seabed Blue Pearl.

N-One e का बॉक्सी और हाई-रूफ डिजाइन इसे खास पहचान देता है। इसमें Honda Sensing और Honda Connect जैसी एडवांस्ड सेफ्टी व कनेक्टिविटी फीचर्स भी शामिल हैं।

फिलहाल यह कार केवल जापान में लॉन्च हो रही है, इसके बाद यह कार यूरोप में लॉन्च होगा, जहां इसे IAA म्यूनिख ऑटो शो में दिखाया जाएगा। यह सेगमेंट में Nissan Sakura जैसी कारों को टक्कर देगी।

भारत में Honda ने पहले अपनी EV रणनीति में Elevate SUV पर आधारित मॉडल की बात कही थी, लेकिन अब कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसका अगला EV एक बिल्कुल नया मॉडल होगा, जो ICE से अलग होगा।

ऐसे में N-One e के भारत में लॉन्च को लेकर सवाल बना हुआ है। अगर यह कार भारत आती है, तो Tata Tiago.ev के आकार वाले इस सेगमेंट में Honda एक नया इलेक्ट्रिक हैचबैक सेगमेंट स्थापित कर सकती है।