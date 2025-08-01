Ather Energy 450S: एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अपने लोकप्रिय 450 सीरीज को और विस्तार देते हुए नया 450S वेरिएंट लॉन्च किया है। 3.7kWh बैटरी पैक से लैस इस स्कूटर की कीमत बेंगलुरु में ₹1,45,999 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह नया मॉडल अब IDC-सर्टिफाइड 161km की रेंज ऑफर करता है, जो कि पहले सिर्फ 450X तक सीमित थी।

450S: रेंज और परफॉर्मेंस का संतुलन

एथर एनर्जी के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीत फोकेला ने कहा कि 450 सीरीज ने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्षेत्र में हमेशा परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और भरोसे का मानक तय किया है। नया 450S वेरिएंट उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो लंबी रेंज और स्पोर्टी अपील चाहते हैं, लेकिन 450X के एडवांस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स की जरूरत उन्हें नहीं है।

डिजाइन और परफॉर्मेंस

नया 450S वेरिएंट Ather के पहचान बन चुके शार्प डिजाइन और LED हेडलैम्प के साथ आता है। कंपनी के अनुसार, बड़ी बैटरी के बावजूद स्कूटर की फुर्तीली हैंडलिंग बरकरार है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 5.4kW मोटर है जो 22Nm टॉर्क देती है। स्कूटर 0-40kmph की रफ्तार 3.9 सेकंड में पकड़ता है और इसकी टॉप स्पीड 90kmph है। चार राइड मोड SmartEco, Eco, Ride और Sport इसे यूजर्स की प्राथमिकता के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाते हैं।

फीचर्स और कनेक्टिविटी

450S 3.7kWh वेरिएंट में 7-इंच का DeepView डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और AtherStack Pro के तहत AutoHold, FallSafe, टॉव और थेफ्ट अलर्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और Amazon Alexa इंटीग्रेशन जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। यह OTA अपडेट्स और Ather Grid की 3,300+ चार्जिंग लोकेशन्स से पूरी तरह लैस है।

Ather का होम चार्जर 4.5 घंटे में स्कूटर को 0-80% चार्ज कर सकता है। इसके साथ Eight70 वारंटी प्रोग्राम दिया गया है- 8 साल या 80,000km तक 70% बैटरी हेल्थ की गारंटी।

बुकिंग और डिलीवरी

450S (3.7kWh) की बुकिंग्स अब ऑनलाइन और देशभर के Ather शोरूम्स पर शुरू हो चुकी हैं। इसकी डिलीवरी अगस्त 2025 से शुरू होगी।

