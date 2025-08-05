EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 7 अगस्त 2025 से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब सभी नए यूएएन केवल UMANG मोबाइल ऐप के जरिए ही एक्टिवेट होंगे और यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी।

EPFO के 30 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार, अब मेंबर्स को UAN जनरेट करने या एक्टिवेट करने के लिए न तो नियोक्ता (Employer) की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी फिजिकल डॉक्युमेंट की। पूरा प्रोसेस मोबाइल पर ही Umang App और Aadhaar Face RD App की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकेगा।

कैसे काम करेगा नया प्रोसेस?

Umang App खोलें और EPFO > UAN Allotment and Activation पर जाएं।



आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।



OTP वेरिफिकेशन करें।



इसके बाद Aadhaar Face RD App से चेहरा स्कैन कर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।



अगर यूजर का मौजूदा UAN नहीं मिला, तो सिस्टम खुद नया UAN जनरेट कर देगा।



नया UAN और एक अस्थायी पासवर्ड SMS के जरिए भेजा जाएगा।



इसके बाद डिजिटल E_UAN कार्ड डाउनलोड कर इसे अपने नियोक्ता से शेयर किया जा सकता है।

इनके लिए अभी भी जारी रहेगी पुरानी प्रक्रिया

अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी, नेपाल या भूटान के नागरिकों के लिए पुराने तरीके से यूएएन जनरेट करने की सुविधा अभी भी जारी रहेगी।

क्यों लाया गया ये बदलाव?

EPFO ने यह कदम फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए UAN प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया है। इससे अब कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और डेटा एंट्री में होने वाली गलतियों की आशंका भी खत्म हो जाएगी।

यह बदलाव विशेष रूप से उन मेंबर्स के लिए उपयोगी है, जो अभी तक UAN एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं या पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं।