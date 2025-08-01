scorecardresearch
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 1, 2025 14:44 IST

Travel Tips : घूमने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन खर्चे अक्सर उस सपने पर ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें और सही तरीके अपनाएं, तो आप दुनिया घूम सकते हैं वो भी बिना अपने बैंक बैलेंस की चिंता किए। आज हम आपको ऐसे 10 टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको बजट में घूमने का पूरा मजा देंगे, वो भी बिना सुरक्षा या सुविधा से समझौता किए। चलिए एक-एक कर जानते हैं। 

1. ऑफ-सीजन में करें यात्रा

ऑफ-सीजन में ट्रैवल करने से टिकट और होटल में आधे पैसे लगेंगे और भीड़ भी कम होगी।
टिप: फ्लाइट अलर्ट्स ऑन रखें और स्कूल छुट्टियों से बचें।

2. लक्जरी होटल से दूरी बनाएं

होस्टल, होमस्टे और गेस्टहाउस में कम दाम में बेहतर अनुभव मिलता है।
टिप: किचन और फ्री वॉकिंग टूर जैसी सुविधाएं देखें।

3. पर्यटक नहीं, लोकल बनकर घूमें

लोकल बस, मेट्रो, साइकिल का इस्तेमाल करें। ये सस्ता भी है और इससे आपको असली अनुभव भी मिलेगा।
टिप: पहले से रूट्स रिसर्च करें, ट्रैवल पास लें।

4. प्लान करें लेकिन ज्यादा नहीं

हर घंटे की प्लानिंग मत कीजिए, थोड़ा वक्त यूं ही घूमें।
टिप: ट्रैवल ब्लॉग्स से आइडिया लें, लोकल त्योहारों में शामिल हों।

5. लोकल खाएं, सस्ते में खाएं

स्ट्रीट फूड और छोटे ढाबे सस्ते भी होते हैं और टेस्टी भी।
टिप: भीड़ वाले स्टॉल चुनें, साफ-सफाई पर ध्यान दें।

6. स्मार्ट पैकिंग करें

हल्का सामान रखेंगे तो चार्ज भी बचेगा और घुमना भी आसान रहेगा।
टिप: कपड़े रोल करें, जरूरत से ज्यादा सामान न लें।

7. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें

क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड्स, कैशबैक और इमरजेंसी में मदद करेगा।
टिप: लो-फॉरेन ट्रांजेक्शन फी वाला कार्ड चुनें।

8. खर्च पर नजर रखें

हर दिन का खर्च रिकॉर्ड करें, ताकि आखिरी दिन सरप्राइज न मिले।
टिप: बजटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें।

9. यात्रा ही मंजिल है

रोड ट्रिप, ट्रेन यात्रा... मंजिल से ज्यादा सफर को एंजॉय करें।
टिप: बस और ट्रेन में जाएं, रास्ते का मजा लें।

10. बजट से थोड़ा-बहुत ऊपर नीचे हो तो चलेगा 

थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च हो जाए तो भी कोई बात नहीं, खास ये है कि मजा आया और वो भी बजट में
टिप: राइड एंजॉय करें, पर क्रेडिट कार्ड का बिल याद रखें।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 1, 2025