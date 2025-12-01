scorecardresearch
रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिलते ही 6% उछला ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक! अभी भी ₹60 से कम है शेयर प्राइस

कंपनी ने बताया कि उसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से ANV और YLM रेलवे स्टेशनों पर IP-आधारित इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए एक Letter of Acceptance (LoA) मिला है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 1, 2025 11:33 IST

Small Cap Stock: स्मॉल कैप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयरों में आज 6% की तेजी देखने को मिली है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:21 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 5.53% या 2.47 रुपये चढ़कर 47.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

बीएसई पर आज यह शेयर 44.85 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 47.68 रुपये को टच किया है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि उसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से ANV और YLM रेलवे स्टेशनों पर IP-आधारित इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए एक Letter of Acceptance (LoA) मिला है।

यह ऑर्डर कुल ₹1,49,88,884.77 रुपये का है और इसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन, जो भारतीय रेल का हिस्सा है, ने जारी किया है।

इस ऑर्डर के तहत कंपनी डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करेगी। कंपनी ने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट समझौता होने की तारीख से 12 महीने के अंदर पूरा करना होगा।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।

MIC Electronics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

पिछले 6 महीने में शेयर 18 प्रतिशत टूटा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 43 प्रतिशत से अधिक लुढ़का है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 318 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है और पिछले 5 साल में 5796 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
