IT Stock: 920.99 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक करीब 2.5% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

कंपनी का शेयर सुबह 11:04 बजे तक बीएसई पर 2.43% या 0.50 रुपये चढ़कर 21.11 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि वह अपने हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स- BluBio, BluHealth और Bioster को कॉमनवेल्थ देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर रही है। यह विस्तार अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और पैसिफिक क्षेत्रों में सस्ती, कनेक्टेड और आसान स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

BluHealth, जो Blue Cloud Softech द्वारा विकसित किया गया है, एक AI आधारित डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। इसमें फेस-स्कैन तकनीक से नॉन-इनवेसिव AI स्क्रीनिंग, IoT से चलने वाला BluHealth Scanner (रीयल-टाइम डायग्नॉस्टिक्स के लिए), BluClinics मैनेजमेंट सिस्टम और Hospital Information Management System (HIMS) शामिल है।

यह प्लेटफॉर्म शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को 'कभी भी, कहीं भी' हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराता है।

कंपनी के इन एडवास हेल्थकेयर सॉल्यूशन को Commonwealth Medical Association (CMA) और Indian Medical Association (IMA) से महत्वपूर्ण समर्थन और मान्यता मिली है।

हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव

Blue Cloud Softech Solutions अपनी इंटीग्रेटेड और एंड-टू-एंड हेल्थकेयर अप्रोच के कारण खास है। कंपनी का पूरा इकोसिस्टम प्रिवेंशन, जल्दी पहचान, सटीक डायग्नॉस्टिक्स, क्लिनिकल केयर और पर्यावरणीय सुरक्षा- इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है।

बाजार में मौजूद अलग-अलग टुकड़ों में बंटी सर्विस के मुकाबले Blue Cloud एक ऐसा यूनिफाइड समाधान देता है, जिसमें बायो-बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, AI डायग्नॉस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट, और पर्यावरण की स्टरलाइजेशन तकनीक सब कुछ एक साथ उपलब्ध है, जिससे बेहतर और टिकाऊ स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं।

Blue Cloud Softech Solutions Ltd के ग्लोबल चेयरमैन तेजेश कोडली ने कहा कि हमारा विजन सिर्फ प्रोडक्ट देने का नहीं है। हम एक ऐसा हेल्थकेयर इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो प्रिसिजन मेडिसिन, बेहतर डायग्नॉस्टिक सटीकता, पर्यावरणीय सुरक्षा और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करता है।