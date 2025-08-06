इस बार आरबीआई (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अब भी रेपो रेट 5.5% पर बनी रहेगी। इससे पहले RBI ने लगातार तीन बार रेपो रेट घटाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है, उनकी EMI अभी कम नहीं होगी।

advertisement

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जिस पर RBI बैंकों को छोटा कर्ज देता है। जब RBI इसे घटाता है, तो बैंक भी लोन सस्ता करते हैं और EMI घटती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए होम लोन या कार लोन लेने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

RBI ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

RBI का कहना है कि महंगाई फिलहाल काबू में है और देश की इकोनॉमी भी ठीक चल रही है। ऐसे में रेपो रेट को अभी के लिए स्थिर रखना बेहतर होगा। RBI ने अपना रुख "तटस्थ" बताया है, यानी ना ज्यादा सख्त, ना ज्यादा ढीला। इस फैसले से RBI आने वाले समय में स्थिति के हिसाब से बदलाव कर सकेगा।

महंगाई पर RBI की नजर

RBI गवर्नर ने कहा कि महंगाई फिलहाल 4% के आस-पास बनी हुई है। इस साल खुदरा महंगाई (CPI) 3.1% रहने का अनुमान है, जबकि अगले साल 4.9% तक जा सकती है।

देश की GDP ग्रोथ को लेकर क्या है प्लान?

RBI ने देश की GDP यानी आर्थिक ग्रोथ के लिए 6.5% का अनुमान लगाया है। अगले साल यह 6.6% रह सकती है। इसका मतलब RBI को भरोसा है कि देश की इकोनॉमी पटरी पर है और आगे भी ठीक चलेगी।

रियल एस्टेट वालों को फायदा

रेपो रेट स्थिर रहने से रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। कई बिल्डर और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फैसला बाजार में भरोसा बनाए रखेगा। EMI स्थिर रहने से लोगों को अंदाजा रहेगा कि घर खरीदने में कितना खर्च आएगा, जिससे उनका प्लानिंग करना आसान होगा।

प्रतीक ग्रुप के प्रतीक तिवारी, क्रीवा के मयंक जैन और M2K ग्रुप के डॉ. विशेष रावत समेत कई रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह फैसला डेवलपर्स को भी फायदा देगा और खरीदारों को भी थोड़ा भरोसा मिलेगा।

अतुल मोंगा, सीईओ और को-फाउंडर, BASIC होम लोन ने कहा आरबीआई ने रेपो रेट को जैसा का तैसा रखा है, ये बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। पिछली बार ब्याज दरों में कटौती हुई थी, जिससे लोन सस्ता हुआ और घर खरीदना आसान हो गया। अब फेस्टिव सीजन में घर खरीदने की चाहत और बढ़ेगी। देश की इकॉनॉमी भी मजबूत है और महंगाई काबू में है, इसलिए RBI ने सोच-समझकर फैसला लिया है।

advertisement

होम लोन वालों को क्यों नहीं मिली राहत?

जब RBI रेपो रेट घटाता है तभी बैंक लोन सस्ता करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। EMI अब भी पहले जितनी ही रहेगी। हां, राहत की बात ये है कि लोन की ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। यानी जो लोग लोन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए भी माहौल स्थिर बना रहेगा।

एक्सपर्ट्स की क्या है राय?

बाजार के जानकारों का मानना है कि RBI फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए है। आने वाले समय में अगर महंगाई और ज्यादा काबू में आती है तो RBI फिर से दरें घटा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा।

कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के चीफ इकोनॉमिस्ट सुवोदीप रक्षित का कहना है कि RBI अब कुछ समय तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। उसका फोकस आने वाले सालों की ग्रोथ और महंगाई पर रहेगा।

advertisement

अमित सोमानी, डिप्टी हेड - फिक्स्ड इनकम, टाटा एसेट मैनेजमेंट ने कहा RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि महंगाई का अनुमान घटाकर 3.1% किया गया है। RBI का फोकस अब भी महंगाई पर बना हुआ है और वो पहले लिए गए फैसलों का असर देखना चाहता है। बाजार में थोड़ी हलचल हो सकती है, लेकिन लंबे समय में स्थिरता आएगी। CRR में कटौती से बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं। RBI ने भरोसा दिया है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहेगी। हमें उम्मीद है कि लंबे समय की बॉन्ड यील्ड 6.25%–6.45% और 1 साल का CD 6.20%–6.40% के बीच रहेगा।