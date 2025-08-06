Takyon Networks IPO: पहले दिन शेयर में हलचल, ₹54 के भाव पर पहुंचा स्टॉक

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर बुधवार को Takyon Networks के शेयरों की लिस्टिंग ₹55.85 प्रति शेयर पर हुई। यह आईपीओ प्राइस ₹54 के मुकाबले सिर्फ 1% प्रीमियम के साथ था। इसका मतलब है कि निवेशकों को ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं मिला है।

शेयर लिस्टिंग के बाद उतार-चढ़ाव

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर की शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन जैसे ही बाजार खुला Takyon Networks का शेयर ₹56 तक पहुंच गया। हालांकि यह मजबूती ज्यादा देर नहीं टिक पाई और थोड़ी ही देर में शेयर में बिकवाली शुरू हो गई। इसके चलते शेयर ₹54.50 तक गिर गया।

IPO को मिला ठीक-ठाक रिस्पॉन्स

Takyon Networks का IPO 30 जुलाई 2025 को खुला था और 1 अगस्त को बंद हुआ। इस SME आईपीओ को निवेशकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। कुल मिलाकर इसे 4.68 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें रिटेल निवेशकों ने 4.36 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) ने 4.58 गुना और क़्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने 5.36 गुना सब्सक्रिप्शन किया।

IPO की कीमत और फंड का इस्तेमाल

इस पब्लिक इश्यू का प्राइस ₹54 प्रति शेयर तय किया गया था। इसमें कुल 37.92 लाख शेयर जारी किए गए, जो पूरी तरह से फ्रेश इश्यू थे। कंपनी इस आईपीओ से ₹20.48 करोड़ जुटाना चाहती है। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और कुछ कर्ज चुकाने में करेगी।

Takyon Networks के बारे में

Takyon Networks एक नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। SME कैटेगरी में लिस्टेड इस कंपनी की नजर अब बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने पर है। कंपनी की योजना है कि वह IPO से मिले फंड का सही इस्तेमाल करके अपने कारोबार को और आगे बढ़ाए।